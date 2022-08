RECENZE: V hororu The Mortuary Assistant balzamujete těla v márnici

Práce v márnici není pro slabší povahy. Rebecca Owens má pro strach uděláno. Nic ji ovšem nepřipravilo na to, jaká tajemství ji čekají v pohřebním ústavu River Fields. Obyčejná směna tu totiž nabere nový směr. Rebecca velmi rychle přijde na to, že náplní práce není jen příprava nebožtíků na poslední cestu, ale i boj s démony.

Noční směna hrůzy

The Mortuary Assistant mě zaujal už na konci minulého roku. DarkStone Digital, sólo autor Brian Clarke, nejprve uveřejnil demo – malou ochutnávku toho, jak bude jeho nová hra vypadat. Znepokojivou atmosférou a nápady hra rozhodně nešetřila. Brian Clarke má za sebou už několik hororových projektů, mimo jiné i The Book of Blood pro Dread X Collection. Právě společnost Dread XP vzala pod svá křídla i recenzovaný titul. The Book of Blood se nebál experimentovat s hororovým žánrem a přinesl pár zajímavých zpestření. The Mortuary Assistant ovšem byla zatím autorova největší výzva.

Protagonistka Rebecca dostane roku 1998 vytouženou práci v pohřebním ústavu. Správný duchařský horor nevytasí své karty na stůl hned. Pomalu buduje napětí a atmosféru, až konečně dojde po nějakém čase ke katarzi. Z náznaků se stane explicitní hrozba a bubáci konečně ukážou svou odpudivou tvář. Ve hře jste ovšem s plným odhalením nadpřirozena konfrontováni už v prologu. První den v práci, kde se naučíte, jak správně balzamovat tělo. Je škoda, že hra nebuduje zneklidňující atmosféru víc dní, přichází tak velmi rychle o pocit strachu z neznáma. Zážitek by víc umocnilo jen několik směn – balzamovat nebožtíky, než by došlo na plné probuzení démonických entit.

Těsně po půlnoci Rebecce zavolá Raymond Delver, majitel ústavu. Urychleně ji potřebuje v práci. Rebecca je uvržena do něčeho, co lze nejlépe přirovnat jako spin-off seriálu Supernatural. Musí se naučit, jak identifikovat posedlé tělo démonem a zneškodnit ho, aby se nezmocnil její duše k nějakým těm nekalým démonickým praktikám.

Raymond Delver není jen nudný majitel pohřebního ústavu. Desítky let zasvětil boji proti démonům. Vše, co se naučil, dal do pracovního počítače, kde pod zaheslovanou položkou Night Shift najdete celou démonickou wikipedii edice 1998. Simulátor balzamování těla dostane svěží investigativní úroveň. Připadáte si jako lovec démonů. V démonopedii se dozvíte vše, co potřebujete, abyste přežili noc a démon si z vás neudělal svůj osobní automobil. První hodiny hry jsem byl hrou naprosto okouzlen. Při studiu textů mi přes monitor nakukovaly přízraky, ozývaly se nepříjemné zvuky a čas od času došlo i na vtažení do Rebečina osobního pekla. Atmosféra se dala krájet.

Abyste mohli démona účinně zapudit, musíte splnit několik požadavků. Odhalit jeho jméno, vytvořit specifickou pečeť a následně identifikovat, v jakém ze tří těl se ten ničema ukrývá. To vše dohromady s normální prací v pohřebním ústavu. Ohledání těla, zapsání zprávy o poraněních a poté nabalzamování. Postup balzamování je velmi podrobný simulátor a drží se skutečnosti. Jde o asi deset úkonů, které musíte při přípravě těla provést, použít patřičné nástroje i balzamovací chemikálie.

The Mortuary Assistant

Neustále vás tlačí čas. Démon se snaží čím dál víc uzmout Rebecce duši a pokud nespálíte rychle správné tělo, prohrajete. Jméno démona je časově nejnáročnější část. Magický pergamen v ruce odhalí skrytý sigil – znak démona. Je to doslova hra na přihořívá, hoří. Když jste blízko skrytému sigilu, pergamen shoří a někde v okolí odhalí znak. Ty mají různou velikost, mohou být všude, i uvnitř skříní nebo šuplíků. Sigily jsou po celém ústavu a zjevují se náhodně.Se čtyřmi sigily máte konečně jméno. Hra vás chytře nutí k průzkumu, i když víte, že na každém kroku může číhat strašidlo.

Správné uspořádání sigilů na pečeti najdete v démonické wiki. Identifikace těla je nejobtížnější. Hra vám říká, že máte pečlivě sledovat těla nebožtíků kvůli projevům posednutí. To mohou být záškuby, pohyby těla nebo nová poranění. Démon rozhodně nestojí o kremaci. Snaží se mást a svádět z cesty. Tělo může vykazovat známky posednutí. Ale to může být jen démonova lest. Je to hodně komplikované a zatím to moc dobře nefunguje. Může za to hlavně systém strašení, který je komplexní, ale nedoladěný.

Strach má mnoho podob

Jednoduše řečeno, každý bude mít průchod The Mortuary Assistant trochu jiný. Systém, který autor naprogramoval, vytváří při každé směně nové situace, strašení a paranormální projevy. Mění se i jména démonů, některé kódy i těla. Vše by mělo být navázáno na váš styl hraní – rychlost, s jakou hru hrajete, kam koukáte i na to, proti kterému démonovi stojíte. Má vyvážit hratelnost tak, abyste nebyli soustavně bombardováni strašáky, a zároveň, aby bubáci moc nelelkovali. Na papíře to zní geniálně. Ve hru, která generuje pokaždé jiné hororové momenty, jsem doufal už od dětských let. Naprogramovat, aby to fungovalo bezchybně, je ovšem mnohem těžší, než se může zdát.

Ve hře jsou tři pekelné rody, do každého spadá čtveřice démonů. Každý rod se projevuje jiným typem strašení. Hra to však příliš nebere na zřetel. Vy za jeden průchod můžete zažít manifestace všech tří rodů v totožné intenzitě. Pokud si nejste jisti, který z rodů je ten, který vám způsobuje živoucí peklo na zemi, stačí počkat dostatečně dlouho. Rebecca má po ruce papír a tužku a automatickým psaním odhalí rod sama, těsně před úplným posednutím. Je to zbytečné zjednodušení. Mnohem zajímavější by bylo odhalovat pravou rodovou příslušnost démona pouze skrze jeho paranormální působení. To byl nejspíš i původní záměr.

The Mortuary Assistant

Hororové situace mi dost připomínaly film Insidious. I po skoro třiceti hodinách hraní se o mě pokouší infarkt, když narazím na dosud neviděný jump-scare. Autor však nevyužil plný potenciál hororu. Děsil jsem se, kdy mi mrtvola při sešívání pusy vybafne do obličeje, ze skříně místo nářadí vyrazí ruka nebo zpod stolu vyskočí bubák. Ale nic takového se nestalo. Bubáci nepředstavují bezprostřední hrozbu, jen vás vystraší – což se jim daří dobře. Nevyužitý je i démonický jazyk, jehož slovník najdete v encyklopedii. Démoni vám rádi nadávají ve své mateřštině, ale z jejich brblání moc moudrosti nevzejde.

Všechna tajemství postupně odhalíte opakovaným průchodem směnami. Je jasné, že hra je repetitivní, je to její přirozená vlastnost. Vzorec každé směny je stejný – nabalzamovat těla, identifikovat, o jakého démona jde, spálit správnou mrtvolu. Úkony se nemění, pouze se posouváte v ději chytrými skriptovanými sekvencemi, kde pozorný hráč odhalí informace, jak postupovat dál.

The Mortuary Assistant je z části i First Person adventura. Adventurních prvků však není tolik, kolik by titul zasloužil. Postup hrou je chytře navržený, a s přibývajícím časem se naučíte i pokročilejší techniku, jak s démonem účinně zatočit. To je ovšem výjimka. Ve hře není žádný viditelnější postup. Nenabírá na obtížnosti, na intenzitě strašení ani nenabaluje nové prvky hratelnosti. Kromě paranormálních úkazů je vše pořád stejné. Směnu lze zakončit jedním z pěti konců. Ani jeden se však nezdá jako vyloženě uspokojivý. Samotný příběh je klišé. Dohrát hru do úplného konce zabere asi 7 až 10 hodin. Jedna směna se dá stihnout v pohodě do hodiny.

Pohřební ústav River Fields

Že je hra indie titul, je znát. Graficky je trochu zastaralá. Modely postav jsou sotva průměrné a lip-sync hodně podivný. Prostředí je na tom mnohem lépe. Ústav není nijak velký, jen pár místností, ale i tak nabízí prostor pro mnoho děsů. Ovládání hry je standardní, ale i když hra podporuje gamepad, určitě je lepší volbou klávesnice a myš. Některé úkony, jako je ohledání těla nebo zašívání, se s gamepadem nedají skoro udělat. Ozvučení je na vysoké úrovni a zaručeně přispěje k mrazení v zádech v každém okamžiku v River Fields.

The Mortuary Assistant

Dabing je také velmi dobrý. Po technické stránce je vše vyladěné, až na samotný systém strašení. Je trochu paradoxní, že nejlépe systém fungoval ještě před oficiálním uvedením hry na trh. Byl mnohem agresivnější a pestřejší. Je vidět, že autor dělá hru se zápalem. Za poslední týden vydal asi dvacet patchů, hra je stále laděná, tak snad brzo bude vše fungovat na sto procent. V plánu do budoucna je nový obsah: více typů mrtvol, strašení i herních módů.

V zástupu generických klonů PT a strašidelných walking simulátorů The Mortuary Assistant vyčnívá. Originální mix adventury, simulátoru a hororu. Pokud se rádi bojíte, hra vás nezklame. Sice není velká do obsahu, a tak se může postupně stát repetitivní. Ale unikátní systém strašení vás nenechá v klidu. Každá nová návštěva pohřebního ústavu River Fields bude novým děsivým zážitkem.