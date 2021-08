RECENZE: Horor za sedm korun je opravdové dno. Tvůrce zkouší, co hráči vydrží

Správný hráč se nevěnuje pouze AAA titulům s bambilionovými rozpočty, ale i menším projektům a indie videohrám. Jednou takovou nezávislou hříčkou je i několik dní starý horor Spectrewoods. Stojí za ním nechvalně proslulé studio The Voice Games, které vešlo ve známost zkraje letošního roku, když vydalo neuvěřitelně špatný pokus o videohru jménem Lizard Lady vs The Cats (viz rámeček).

Ta se vepsala do historie jako jedna z nejhorších games, která kdy vyšla. A to nejenom na PlayStationu 4, ale na všech platformách dohromady. To je co říct. Rychlý detektivní Google průzkum The Voice Games odhalil, že podle všeho (zase tak dlouho jsme nebádali) tvoří vývojářský tým jeden jediný člověk: programátor Matthew Green. To by mnohé vysvětlovalo. I když i jeden zkušený vývojář dokáže stvořit pěkné dílo, jak nám už historie videoher několikrát ukázala. Podivín Green jím však nebude.

Líbí se vám Spectrewoods? Nechte se vyšetřit! Nebo zkuste Lizard Lady vs The Cats Pokud by se vám horor Spectrewoods náhodou zalíbil, o čemž silně pochybujeme, můžete vyzkoušet i zmiňovanou tragédii Lizard Lady vs The Cats za 16 korun. Ta je hrou o poznání více. Příběh vypráví o ještěří paní, která se vydává na cestu pomsty proti kočičím lidem poté, co zjistí, že zabili milion štěňátek. Jo, takový je příběh. Hra vypadá jako ošklivý titul z Nintenda 64, který si na LSD pouštíte na PS4 přes rozbitý HDMI port. Jde o akci z třetí osoby, v níž musíte postřílet hafo kočičích lidí s takřka nulovou animací v pěti levelech. Oproti nevěstě umí ještěří paní alespoň metat kotouly a skákat. Uslyšíte také hudbu. Hra trvá asi 15 minut, možná o chvilku déle. Záleží, jak rychle se sžijete se špatným ovládáním. Až ji dohrajete, čekají vás ještě další tři nekonečné úrovně, kde zabíjíte své neustále se objevující klony a snažíte se dosáhnout co nejvyššího skóre. Pro lovce trofejí a magory má jistě Lizard Lady vs The Cats svou hodnotu. Lizard Lady vs The Cats Lizard Lady vs The Cats Lizard Lady vs The Cats Lizard Lady vs The Cats

Nejnovějším projektem The Voice Games je horor Spectrewoods. Jak název napovídá, odehrává se v lesích plných příznaků. Příběh pojednává o lesbické svatbě v hvozdech, která se zvrhne v nadpřirozené události. Tedy asi je to lesbická veselka. Jednou nevěstou jsme si celkem jistí, její protějšek vypadá spíše také jako žena, ale mohl by to být klidně i muž nebo medvěd. Těžko říct. Grafika je totiž tak otřesná, že to není poznat. Její ohyzdnost, odpornost a amatérismus jsou za hranicí jakékoli snesitelnosti. Spectrewoods běží jenom v malém čtverci na obrazovce.

I když se nějakým způsobem pokouší o zobrazení třech rozměrů, vypadá hra přinejlepším jako titul pro Game Boy Color. Zní ještě hůř. Ve hře není žádná hudba, pouze zvuky výstřelů. Hrát tento paskvil je opravdu síla. Ale zpátky k příběhu. Odbočku k technickému stavu, který by oslnil jen v éře ZX Spectrum, jsme si nemohli odpustit.



Nevěsta vs. duchové

Takže jedna (asi) nevěsta zmizela a druhá se ji vydává hledat. Zničehonic se jí v ruce objevuje zbraň, aby si s nástrahami prokletých lesů poradila. Začíná velmi krátká cesta lesem. Jediné, co musíte v této rádoby hororové akci z pohledu třetí osoby udělat, je následovat květiny, které vyrůstají ze země. Po chvíli dojdete k portálu, který vás přenese do další části hvozdů. V ní se nalézají přízraky, což jsou duchové jako z grotesky. Jejich model připomíná čmáranici dvouletého dítěte, kterou si vystaví na ledničce rodiče, kteří nechtějí zranit city svého potomka. Strašidelnější nejsou o nic víc než Boo z Maria.

Spectrewoods Spectrewoods

Takže na vás čeká pár nejapných přestřelek s identicky vypadajícími duchy, co po vás metají ohnivé koule, než půjdete dál po stopách květin a narazíte na bosse. Tím je, tadá, jen větší verze ducha. Po jejím poražení vás čeká další cesta portálem za samotným koncem. Neděláme si legraci.

Životnost hry se pohybuje mezi 3 a 5 minutami

Spectrewoods jsou záležitostí zhruba na tři až pět minut s bídnou hratelností. Rozuzlení je ovšem hluboké a umělecké. Ne, teď si z vás opravdu utahujeme. Co s takovou videohrou vůbec dělat? Sice stojí jenom sedm korun, ale určitě uděláte lépe, když si koupíte tři rohlíky v samoobsluze. Jediní, koho může hra reálně zaujmout, jsou hledači bizarností a lovci trofejí. Ty při hraní naskakují jedna za druhou. Tvůrce prostě zkouší, co mu všechno projde. Spectrewoods jsou totiž ještě o poznání horší než Lizard Lady vs The Cats. A to je co říct!

Spectrewoods Spectrewoods

Nabízí se proto otázka, proč musel z internetového obchodu Sony PlayStation Network zmizet na nekrátký čas sice rozbitý, ale jako videohra nesrovnatelně lépe fungující Cyberpunk 2077. Odpovědět si dokážeme vlastně sami. Dlouho očekávané RPG od CD Projektu neodpovídalo na základním modelu PlayStation 4 podobě, kterou nám vývojáři slibovali.

Ušetřeni nejsou ani PC hráči! Je tomu tak. Hrůza Spectrewoods vyšla i pro PC. Ale neočekávejte žádné linky, najděte si hru sami.

Horor Spectrewoods, ať je sebehorší, se nesnaží tvářit jako něco, čím není. Tvůrce si je vědom, o jakou srágoru jde, ale nepředstírá, že je jeho videohra něčím jiným. Od pohledu je jasné, že jde o hrůzu, a už popisek na PlayStation Network stránce hry hlásá: „Toto je velmi krátká hra, nebo spíš simulátor chůze, který vypráví velmi krátký příběh.“ Tím fekální opus Spectrewoods opravdu je.

I když jsme vás na tuto kravinu sami upozornili, vyzýváme vás, abyste při pořizování podobně okatých blbostí používali mozek. Když utratíte i malou částku za takovéto hnusy, budeme jich dostávat čím dál tím víc. Tuto recenzi proto berte jako důrazné varování před tím, co se pod názvy jako Spectrewoods nebo The Voice Games skrývá.