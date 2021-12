RECENZE: Sci-fi The Gunk ukazuje, že i vysávání může být zábavné

Mezi novými přírůstky do předplatného Game Pass působí novinka The Gunk nenápadně, přehlídnout by ji však byla škoda. Hra totiž nabízí poměrně originální mechaniku „boje“ podpořenou hezkou grafikou a dobře odvyprávěným příběhem.

Svět The Gunk je tvořen koridory, ve kterých se dá ale zabloudit.

Sledujeme v ní příběh dvou astronautek zatížených exekučním příkazem, jejichž poslední šancí na záchranu své lodi před věřiteli je zpeněžení vzácných artefaktů nalezených na cizí planetě. Jenže po přistání se rychle ukáže, že tato snaha nebude nic snadného, v průzkumu totiž brání zvláštní sliz, který obaluje všechny živoucí organismy. Tento vesmírný „sajrajt“ samozřejmě musíte porazit, toho však nedosáhnete pomocí zbraní, jak jsme už z videoher zvyklí, ale vysavačem.

Samotný sliz je prakticky nehybný, a pokud do něj vyloženě nenabouráte, nepředstavuje žádné ohrožení, je ho ovšem strašná spousta. Skrze přísně lineární koridorové levely se tak dostanete jen tím, že ho všechen vysajete.

Čas od času u toho ještě přeskočíte přes pár plošinek nebo vyřešíte jednoduchou prostorovou hádanku, jinak je ale hra opravdu jen o průzkumu cizí planety a pečlivém vysávání. Zní to asi zvláštně, ale virtuální uklízení je překvapivě uspokojující, a když už nakonec dostanete pocit, že vás to přestává bavit, hra po nějakých čtyřech nebo pěti hodinách končí.

The Gunk je hodně jednoduchý, i když obsahuje několik akčních scén, v případě neúspěchu se vrátíte jen o několik sekund zpět. Hlavní motivace k postupu vpřed je příběh, který se vyvíjí převážně díky neustálým rozhovorům přes vysílačku. Kromě samotného čištění pak můžete ještě skenovat mimozemské organismy či hledat ukryté sběratelské předměty. Ty lze směňovat za vylepšení pro vaši postavu v několika málo atributech, vzhledem jednoduchosti hry se však jejich hledáním nemusíte příliš zatěžovat.

Jde o milou jednohubku vhodnou pro začínající hráče nebo ty, kteří si chtějí jen tak odpočinout u pěkně vypadající hry s nekomplikovaným, ale hezky vyprávěným příběhem. V rámci Game Passu ideální, s případnou koupí bych ovšem posečkal až na nějakou výraznou slevovou akci.