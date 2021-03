Nová akce Aliens: Fireteam zapáchá stereotypem jako vetřelčí exkrementy

Milujeme Vetřelce. Nebáli bychom se označit všechny členy redakce za Alienofily. Náš obsáhlý článek Oslizlá nádhera: co všechno přinesli vetřelci světu videoher toho budiž důkazem. Když oznámili kooperační střílečku Aliens: Fireteam, měli jsme pochopitelně radost. Tu však rázem vystřídaly obavy, když jsme zhlédli gameplay.

Web IGN měl možnost vyzkoušet jednu celou herní misi, takže máme představu o tom, jak bude výsledek s největší pravděpodobností vypadat. Upřímně z toho nadšeni nejsme. Aliens: Fireteam na první pohled vypadá jako stereotypní a generická střílečka, která bude těžit z cenné licence a ze zábavnosti kooperačního multiplayeru jako takového.

Left 4 Dead + Gears of War?

Aliens: Fireteam se odehrává v roce 2202 – tedy 23 let po Vetřelci 3, v němž jsme byli svědky smrti Ellen Ripleyové. Vesmírná rafinerie Katanga pohybující se na orbitě planetoidu LV-895 vyslala nouzový signál. „Něco“ se klasicky podělalo a je na jednotce mariňáků, aby se o průšvih postarala.

Hra je kooperativně orientovaná, proto se nevyhne srovnání s kultovní zombie akcí Left 4 Dead. Oproti ní je vetřelčí novinka snímaná z pohledu třetí osoby. Na první pohled vypadá hodně jako Gears of War, tomuto porovnání se vyhnout nelze. Ani jedné sérii se však podle nás nevyrovná. Při pohledu na hru se zároveň vracejí bolestivé vzpomínky na Aliens: Colonial Marines. Tak hrozná snad však nebude.

Určena je třem hráčům. Pokud vám chybí kamarádi, můžete hrát i s umělou inteligencí ovládanými parťáky. Jak všichni z obdobných her víme, to správné vončo to nebude. Koloniální mariňáci budou rozděleni do pěti tříd. Těmi jsou střelec, demoličník, technik, doktor a průzkumník. Jejich názvy a tím pádem i zaměření jsou všeříkající.

Každý mariňák bude mít dvě speciální schopnosti, které lze doplnit dalšími perky. Vývojáři slibují RPG prvky, díky nimž bude možné grindovat jednotlivé třídy mariňáků i jejich zbraně. Ty bude možné vylepšit díky novým součástkám. Chopíte se celé řady známých kousků – pulzní pušky i smartgunu. Chybět nebude ani plamenomet, granátomet, brokovnice či pistole.

Vypadá to na koridorovou nudu

Některé zbraně budou používat jen specifické třídy. Rozmísťovat v levelech půjde i střílny známé z prodloužené verze filmových Vetřelců. Z nich si herní novinka logicky bere nejvíce. K lokalizaci xenomorfů nepřekvapivě poslouží ikonický detektor pohybu s nezapomenutelným pípáním. Každý mariňák bude mít po ruce dvě zbraně + třetí, kterou si sám zvolí do připraveného slotu. To se tak nějak dalo čekat.

Koridorová akce bohužel vypadá naprosto tuctově. Jdete kupředu, kydlíte Gigerovy zrůdy po stovkách a jednou za čas jste uzavřeni ve větší hale, kde si musíte poradit se zástupy slizkých zrůd, než vyprší časový limit. V ukázce vydíme scénu, když mariňáci čekají na příjezd výtahu.

V plné hře jistě nezavítáte jen na Katangu, ale určitě i na planetoid LV-895. Trailer to naznačuje. Přesto jsme přesvědčeni, že hra nebude mít otevřené prostory, ale hráče udrží ve zmíněných koridorech. Nabíhat na vás bude celá řada xenomorfů. A nejenom oni.

Už nyní víme o nepřátelích docela dost. Bude jich přes 20 (čtěte 21) a 11 z nich budou vetřelci. Některé znáte z filmů, jiné z ostatních videoher a zbylí budou původní. Je jasné, že narazíte na vejcovité Ovomorfy, z jejichž útrob se budou plazit Facehuggeři, kteří se vám s láskou přilepí na obličej. Nejčastějšími protivníky budou asi Runneři (běžci, psí/kraví xenomorf z Vetřelce 3) a Droni (první Vetřelec). Po krku vám také půjde Burster (praskavec).

Kyselina vás někdy zraní, jindy ne

Jeho tělo po zabití exploduje. Během umírání v agonii následuje kyselinová sprška. Žíravina, která tvoří krev xenomorfů, bude ve hře hrát svou roli. Jenže jak je vidět, ne z každého vetřelce vás poraní. Z Runnerů a Dronů nikoliv. Tvůrci to vysvětlují tím, že žíraviny, která vás skutečně zraní, přibude až na vyšší obtížnosti.

Kyselina na vás bude lítat i z dvojité tlamy Spitterů (plivači), které znáte již z nepovedených Aliens: Colonial Marines. Dalšími druhy jsou Jumper (skokan), který doskočí téměř kamkoliv, a Warrior (válečník), ten se představil právě ve Vetřelcích. Zde je mohutný. Dostaví se i Pretorian nebo samotná královna.

Dojde i na další nepřátele, mezi nimiž budou syntetici, z nichž po zásahu poteče známá bílá cirkulační tekutina. Hlavní prostor bude věnován vetřelcům. Během vřavy přijde vhod, že ve hře bude vypnutý friendly fire. S ním by to bylo vzhledem k frenetičnosti akce šílené. S tím souvisí naše další zklamání týkající se Aliens: Fireteam.

První filmový díl Vetřelce od Ridleyho Scotta byl jasný sci-fi horor. Vetřelci od Jamese Camerona jsou akční sci-fi horor, ale pořád horor. Děsivých okamžiků je ve filmu spousta. Nová hra vypadá pouze jako sci-fi střílečka bez známek strašení. Obáváme se, že se v ní příliš hororových okamžiků nedočkáme. A to je škoda. Hra od vývojářského studia Cold Iron Studios je ve vývoji od roku 2016.

Grafika je lehký nadprůměr

Vypadá vcelku hotově, i když všechny záběry, videa i screenshoty pocházejí z verze, kterou tvůrci nazývají alfou. S grafikou nemáme problém. I když bychom ji zařadili spíš do PlayStation 4 éry než na PlayStation 5, ujde. Je to lepší průměr. Pokud bude hra ve finální verzi běžet plynule, oželíme next gen vzhled.

Aliens: Fireteam Těšíme se na Obáváme se Sci-fi vesmír Vetřelců

Kooperativní akci ve třech

Známé zbraně i techniku

Hudbu a zvuky Generické akce

Brzkého stereotypu

Absence hororu

Hudba i zvuk budou na vysoké úrovni. Hudební doprovod skládá Austin Wintory, který stojí za soundtrackem k videohrám jako Flow nebo Journey. Podle vývojářů je sám obrovským fanouškem Vetřelců, což je v jeho tvorbě znát. Zvuky, všechen ten řev pulzních pušek, výkřiky xenomorfů i pípání detektoru pohybu budou znít skvěle. Stejně jako v ostatních vetřelčích videohrách.

Aliens: Fireteam bude mít čtyři kratší kampaně po třech misích. To je dohromady dvanáct misí. Každá se bude odehrávat v jiném prostředí, útočit na vás budou odlišní nepřátelé atd. Redaktorovi IGN se jednu misi podařilo na první zátah dohrát za 25 minut. Jiné mise však budou určitě delší i těžší.

Pokud použijeme jednoduchou matematiku a nahodíme průměrnou délku jedné mise na dejme tomu 45 minut, vyjde nám devět hodin životnosti. To sice není kdovíjaká délka, ale v dnešním světě je to u akčních videoher norma. Budou mise fungovat tak, že si je rádi dáte s kamarády znovu? Těžko říct, zatím to tak nevypadá. Střílet vetřelce v partě s přáteli legrace určitě bude, ale na opravdu dobrou videohru to nejspíš stačit nebude.