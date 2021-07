Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v srpnu

1. Humankind

Na čem: PC, Mac, Stadia

Kdy: 17. srpna

Humankind je připravovaná 4X strategie, která nás provede šesti epochami lidské civilizace. Na tahy budeme pečovat o města, povedeme výzkum, ale budeme i expandovat a bojovat. Jedním z lákadel je možnost vytvořit si vlastní civilizaci, kdy každá z šedesáti ve hře dostupných historických kultur přidá vlastní herní vrstvu.

2. New World

Na čem: PC

Kdy: 31. srpna



Na konci srpna vychází MMORPG od Amazonu New World, které je zasazené do poloviny šestnáctého století. Hráči budou kolonizovat tajemný ostrov Aeternum v Atlantském oceánu. Začínáme velmi neotřele jako trosečníci bez spojenců. Hráči chválí dobře zpracovaný akční soubojový systém, který klade důraz na positioning a správné načasování. Hra bude placená, ale bez měsíčních poplatků.

3. King’s Bounty II

Na čem: PC, PS4, Xbox One, Switch

Kdy: 24. srpna



Na svět Nostrie se snáší temnota a na vás bude, abyste v tomto akčním RPG s taktickými tahovými souboji nastolili pořádek. Hra má dvě roviny. V té první prozkoumáváte tentokrát ve 3D okolní svět, vedete hovory a tak dále, zatímco v té druhé přichází na řadu boj. Ten sledujeme z ptačí perspektivy, nicméně hra plně využívá 3D prostředí a práce s kamerou. Ohlasy z bety jsou taktéž spíše pozitivní, byť někteří říkají, že je hra místy obtížností frustrující.



4. 12 Minutes

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Kdy: 25. srpna



V originální adventuře 12 minutes hrajeme za muže, do jehož domu vtrhne detektiv, obviní vaši manželku z vraždy a vás zabije. Jenže: hráč je uvězněn v časové smyčce a těchto posledních 12 minut zažívá pořád dokola. Cílem je smyčku přerušit a zároveň se dobrat co nejlepšího výsledku, v němž vy ani vaše těhotná žena nezemřete. Ve hře, kterou půjde dohrát za šest až osm hodin, budou skrze hlavní postavy promlouvat Willem Dafoe, James McAvoy a Daisy Ridleyová.

5. Baldo: The Guardian Owls

Na čem: PC, Switch, Xbox One, PlayStation 4, Apple Arcade

Kdy: 27. srpna



Vezměte hratelnost z The Legend of Zelda, tedy průzkum světa, řešení hádanek, dungeony a souboje a navlečte to do podoby, která připomíná snímky od legendárního japonského studia Ghibli. Na hře pracuje nezávislé italské studio NAPS team, tak držíme palce, aby to byla pecka. Vypadá to každopádně parádně.

V srpnu dále vychází

Majitelé playstationů se mohou těšit na Ghost of Tsushima Director’s Cut , který láká na nový obsah, a na PlayStationu 5 také různá technická vylepšení, jako jsou rozlišení 4K, snímkování 60 FPS, 3D audio, podpora DualSense a rychlejší nahrávací časy.





, který láká na nový obsah, a na PlayStationu 5 také různá technická vylepšení, jako jsou rozlišení 4K, snímkování 60 FPS, 3D audio, podpora DualSense a rychlejší nahrávací časy. Strategie Age of Empires III: Definitive Edition se dočká expanze T he African Royals .





se dočká expanze T . Vyjde také druhá expanze do Assassin’s Creed Valhalla nazvaná The Siege of Paris , v níž budeme obléhat Paříž. Na trailer se podívejte zde.





nazvaná , v níž budeme obléhat Paříž. Na trailer se podívejte zde. Špatně nevypadá ani hra na hrdiny Black Book , v níž se chopíme role mladé kouzelnice. Vychází 10. srpna na PC i konzole, na trailer se mrkněte tady.





, v níž se chopíme role mladé kouzelnice. Vychází 10. srpna na PC i konzole, na trailer se mrkněte tady. Psychonauts (dobová recenze na Bonuswebu) je jedna her, která se sice líbila recenzentům i hráčům, ale naneštěstí se vůbec neprodávala. Druhý díl započal svoji cestu na komunitní platformě Fiq a po mnoha odkladech už snad konečně vyjde. Půjde o 3D hopsačku, jejíž hlavní hrdina psychik Raz používá různé speciální schopnosti, jako jsou telekineze či pyrokineze. Vychází 25. srpna.





(dobová recenze na Bonuswebu) je jedna her, která se sice líbila recenzentům i hráčům, ale naneštěstí se vůbec neprodávala. započal svoji cestu na komunitní platformě Fiq a po mnoha odkladech už snad konečně vyjde. Půjde o 3D hopsačku, jejíž hlavní hrdina psychik Raz používá různé speciální schopnosti, jako jsou telekineze či pyrokineze. Vychází 25. srpna. Fandům motorek by se mohl líbit RiMS Racing , trailer sledujte zde.





, trailer sledujte zde. Co se sportů od EA týče, v srpnu vychází Madden NFL 22 .





. O slovo se přihlásí také Vetřelci, a to v podobě kooperativní akce Aliens: Fireteam Elite. Na nějaký velký hit to nevypadá (viz preview), ale uvidíme.

