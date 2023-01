Xbox ukázal, na co se můžeme těšit. Show si pro sebe ukradla hudební hra

Leden zpravidla nebývá tím měsícem, kdy veliká studia oznamují nové hry, o to příjemnější překvapení přinesla akce Xbox Developer Direct, kterou ve středu ve večerních hodinách uspořádal Microsoft. Sice na ní neukázal nic ze svého nejočekávanějšího hitu Starfield, i přesto dokázal zaujmout.

Nejprve jsme se dočkali bližšího představení chystané akční strategie ze světa Minecraftu. Podtitul Legends sice moc nápaditě nezní, naštěstí samotná hra působí o poznání zajímavěji. Kromě kampaně, ve které se budeme snažit zastavit invazi piglinů, se můžete těšit i na multiplayer v několika kooperativních i kompetitivních módech. I přes od pohledu ošklivou grafiku očekáváme hit minimálně stejného kalibru, jako byla „diablovka“ Dungeons (naše recenze). Hra vychází už 18. dubna.

Závodní série Forza je jedním z výstavních klenotů Xboxu a Microsoft se nebojí ji pořádně využívat. Úspěšnou značku rozdělil na dva samostatné proudy, arkádovou Forzu Horizon jsme dostali před víc než rokem (naše recenze), nyní přišel čas na její vážnější variantu Motorsport. Tento převážně okruhový simulátor bude odpovědí na Gran Turismo od playstationu, bohužel přesné datum vydání stále netušíme.

Největším a vlastně i jediným překvapením prezentace byla novinka od japonských Tango Gameworks. Studio proslulé hororovou sérií Evil Within radikálně změnilo žánr a vydalo rytmickou akční hru Hi-Fi RUSH. Ano, skutečně vydalo – na rozdíl od většiny jiných oznámení nemusíte na nic čekat a hru si můžete už teď stáhnout ze Steamu nebo Xbox Marketplace. Navíc za příznivou cenu cca 1 000 korun. A proč byste to měli dělat? Jednak kvůli skvělému soundtracku od kapel jako Nine Inch Nails, Black Keys, Prodigy, The Joy Formidable nebo Zwan (pamatujete si je ještě vůbec někdo?), jednak proto, že je to prý opravdu dobrá hra. V době psaní článku má na Steamu krásné stoprocentní hodnocení od víc než stovky amatérských recenzentů.

No a pak je tu Redfall, zřejmě ta nejambicioznější hra, kterou Xbox plánuje na první polovinu letošního roku. Jde o kooperativní akci, v níž se budete snažit zachránit svět před invazí upírů. Dlouho jsme byli skeptičtí, protože hra nijak nepřipomíná dosavadní produkci studia Arkane (Dishonored, Prey…), nakonec ji ale bereme na milost. Ne, tohle opravdu není další klon Left 4 Dead, o čemž se všichni budou moci přesvědčit už 2. května.

Celé show sice chyběla bombastičnost playstationových exkluzivit, Microsoft se ale rozhodně za nic nemusí stydět. Trend je jasný, víc než na vyprávění příběhů se soustředí na persistentní světy, ke kterým se budete dlouhodobě vracet. A samozřejmě u toho platit za předplatné Game Pass, kam všechny výše zmíněné hry míří hned od prvního dne vydání.