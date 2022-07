Starfield budí pozornost. Co čekat od nejambicióznější sci-fi posledních let

Prakticky každý, koho zajímají sci-fi hry, RPG, potažmo hry z dílny Bethesda Game Studios, již pravděpodobně viděl odhalení Starfieldu a nejspíš i následný rozhovor s ředitelem hry Toddem Howardem. Tento článek tak nebude jen souhrnem odhalených informací, ale i subjektivním komentářem k tomu, co Starfield přinese a k některým z hlavních bodů kritiky, která se záhy po odhalení na hru snesla.

Co je Starfield?

Myslím, že toto je klíčová otázka, která má zásadní vliv na to, zda ho lidi budou hodnotit kladně, nebo záporně. Kdo očekává něco zcela nového, co se vymyká dosavadní tvorbě od Bethesdy, bude nejspíš zklamaný. Todd Howard se nijak netají tím, že Starfield má být epickým RPG kombinujícím to nejlepší ze sérií Elder Scrolls a Fallout, zasazeným do sci-fi prostředí. Je to dosud nejambicióznější projekt od Bethesdy. Pohánět ho bude nová verze Creation Enginu a z odhalených záběrů ze hry je pro oko veterána velmi patrné, že i nová verze enginu bude mít se svými předchůdci mnoho společného, a to v tom dobrém i špatném smyslu.

Hra se bude odehrávat v obrovském otevřeném světě, tedy přesněji (více než 1 000) světech, které budou plně prozkoumávatelné a převážně procedurálně vygenerované.

A to jsme se dostali hned k ústřednímu bodu kritiky: „Svět široký jako oceán, ale mělký jako louže.“ Je však nutno tuto informaci vnímat v kontextu. V kontextu například toho, že Starfield bude podle Howarda obsahovat zhruba dvojnásobek ručně vytvořeného obsahu než kterákoliv z předchozích her od Bethesdy, stejně jako i dialogů. A ruku na srdce, kdo z vás, když jedete z Prahy do Brna, zastavujete v každé vesnici, abyste si promluvili s místními, jaké problémy je trápí?

Kdo bude sledovat hlavní dějovou linii (která by měla trvat něco kolem 40 hodin), se údajně s generickým obsahem moc nesetká. Na své si ovšem přijdou i zájemci o průzkum, a i když budou vygenerované světy téměř prázdné, pro určitý styl hraní stále poskytnou dostatek zábavy a celku dodají patřičné vesmírné měřítko. Co víc, modderům to umožní se vyřádit bez toho, aby si všichni šlapali vzájemně na nohy, což byl například u Skyrimu značný problém.

A podpora modování byla Tedem Howardem osobně potvrzena s tím, že k dispozici bude víc možností než kdy dřív, což ve mně, coby modderovi, vzbuzuje velké (opatrné) nadšení.

I když je možná vlastní technologie enginu zastaralá, díky fotogrammetricky naskenovaným krajinným prvkům rozlohy pustých planet mému oku lahodí, působí přirozeně a majestátně, mnohem víc, než třeba ty v Elite Dangerous nebo No Man’s Sky. Takže když nic jiného, poskytnou generické světy vítanou kulisu pro základny, které si hráči budou moci budovat a na rozdíl od Falloutu 4 nebudou všechny na těch samých místech. Bude zde tedy daleko větší potenciál pro pochlubení se vlastními kreacemi.

Z klasických mechanismů od Bethesdy se počítá se společníky, kteří zde budou mimo jiné plnit i funkci posádky lodi a osazenstva základen, „páčením“ elektronických zámků nebo přesvědčováním, které by se poprvé od dob Oblivionu mělo opět dočkat vlastní (zatím nespecifikované) minihry. Jednotlivé dovednosti se budou levelovat jejich používáním a plněním výzev.

Můžeme se těšit na podrobnou tvorbu postavy, která tentokrát zahrnuje i volbu původu/historie a jistých talentů či dispozic. Některé působí poměrně originálně, jako například mít živoucí rodiče, za kterými budeme moci jezdit na návštěvu, jimž ovšem současně budeme automaticky odvádět 10 % svých příjmů.

Postava hráče nebude nadabovaná, což lidi rozděluje na dva tábory. Podle mého je to bezpečnější volba, která má navíc u Bethesdy slušnou tradici.

Využití základen a souboje

Dalším herním mechanizmem jsou již zmíněné základny, které patrně budou fungovat podobně jako ty, co známe z Falloutu – snad budou mít širší využití a větší autonomii. Například by jejich obyvatelé měli být schopni sami převzít iniciativu a dobývat základny sousední (nepotvrzená informace). Rozhodně budou fungovat jako zdroje surovin a platformy pro výrobu a vylepšování různých věcí, od léků přes zbraně až po kosmické lodě.

A právě kosmické lodě jsou patrně jediným prvkem, který dosud z předchozích RPG od Bethesdy neznáme. Vizuálně se jeví docela zdařile a možnosti kombinace jejich modulů zřejmě zajistí značnou různorodost nejen co do vzhledu a velikosti, ale také letových charakteristik, což zní jako něco, co by mohlo být zábavné.

Jako fandovi maximálního realizmu mi však nezbývá než si postesknout, že ani Starfield si v novodobé historii nepřivlastnil prvenství, co se týče realismu fyziky vesmírných soubojů. Lodě jsou zcela nesmyslně opět omezeny absurdně nízkou maximální rychlostí a souboje se ze všeho nejvíc podobají těm leteckým z první světové války. Je mi jasné, že je to úlitba hratelnosti, ale zároveň jsem přesvědčen, že by šlo vytvořit systém, který by byl realističtější a přitom zábavný. Jenom by se asi víc než akční střílečce podobal strategii. Ale to by nebylo vůbec na škodu. Nakonec střílení si ve hře užijeme až až i bez vesmírných soubojů.

Vzhledem k tomu, že je to RPG, myslím, že Starfieldu tento neduh dokážu odpustit. Značnou měrou k tomu přispěje například skutečnost, že nepřátelské lodě bude možné v soubojích znehybnit, bude možné do nich vniknout, přičemž dobytou loď si bude hráč moci přivlastnit.

A tím se dostávám k střeleckým soubojům, které ve mně, z uveřejněných záběrů vyvolávají asi největší obavy. Samotná střelba vypadá čistě a uspokojivě. Ale to co v bitkách předvádí umělá inteligence, bylo naprosto příšerné. Nepřátelé jen tak postávají a nechají do sebe střílet, a na to, že jsou ve skafandrech, v pro život nehostinném prostředí, snesou až neuvěřitelné množství zásahů. Je to prostě mix mechanismů soubojů z Falloutu a Skyrimu a úlitba skutečnosti, že tato hra je a zůstává v první řadě RPGčkem, které hází kostkou a porovnává parametry postav. Nic proti tomu. Myslím ale, že tady by to stálo za trochu kompromisu. Vývojáři si na doladění vzali dalšího půl roku, tak doufejme, že právě toto bude jedním z ohnisek jejich snažení.

Zajímavým aspektem, pokud se ve výše zmíněném ohledu zadaří, budou jistě souboje v nízké nebo nulové gravitaci.

Od příběhu zázraky nečekáme

Nakonec bych měl asi ještě zmínit příběh, který se nese v typickém duchu většiny RPG od Bethesdy poslední doby, totiž na první pohled nemastný a neslaný. Nalezneme záhadný mimozemský artefakt a vydáváme se na misi posbírat ještě n dalších, abychom z nich nakonec něco poskládali a odemkli a možná snad potkali nějaké mimozemšťany.

Nepochybně někde v této formulce bude figurovat strašlivá hrozba pro samotnou existenci lidstva. Jestli to budou právě mimozemšťané, nebo zda nás právě oni před tou zatím mlhavou hrozbou zachrání, není jasné. Ale je jasné, že nic nového pod Sluncem to patrně nebude. Ale na to už si fanoušci RPG od Bethesdy zvykli. Kvůli příběhu hlavní dějové linie je hraje jen málokdo. A když nic jiného, můžeme se u tohoto příběhu aspoň těšit na vcelku uspokojivý efekt „před a po“, na nějakou zlomovou událost, změnu, která prostoupí celý herní svět, což je většinou poměrně uspokojivé.

Ve výsledku si tedy troufám tvrdit, že Starfield bude přesně tím, čím byli jeho předchůdci. Od Areny, přes Skyrim až po Fallout 4. Jen zase v novějším a slušivějším kabátě. Kdo tedy čeká něco nového a převratného, bude, jak už jsem psal v úvodu, nejspíš zklamaný.

Ale kdo se těší na další, byť poněkud generické, dobrodružství zasazené do pestrobarevného vesmíru plného krásných scenérií, se spoustou vedlejších uliček a bizarních situací, podle dnes už nostalgicky důvěrně známého schématu, a s téměř neomezenými možnostmi utvářet si hru k obrazu svému, bude pravděpodobně spokojen a vytěží ze Starfieldu stovky hodin kvalitní zábavy.

Technické postřehy

Na závěr ještě dva technické postřehy, o kterých jsem zatím nikoho jiného moc mluvit neslyšel. Zajímalo by mě například, zda bude v novém enginu konečně možné plynule přecházet z exteriérů do interiérů. A rovnou předpovídám, že ne.

Je to podle mě patrné jednak ze záběru, v němž hráč vstupuje do výzkumné stanice na měsíci Kreet, kdy těsně před průchodem prvních dveří zasáhne střih. Dále jsem pak na žádném z odhalených interiérů, vyjma lodi, nezaregistroval okna, kterými by bylo možno sledovat širší obzor krajiny.

Navíc Todd Howard už potvrdil, že přechod mezi letem nad planetou a širým vesmírem bude řešen rovněž nahrávací obrazovkou (což byl podle něj ústupek, který v rané fázi vývoje učinili, aby jiné aspekty hry mohly naopak být propracovanější), tedy by nebylo tolik překvapivé, kdyby se stejného principu drželi i u interiérů.

Pokud se ve svém odhadu nemýlím, je to dost mrzuté, protože to je něco, co mě rozčilovalo už od dob Oblivionu. Ale na druhou stranu jsem tentokrát také shovívavější, protože chápu, že je to ústupek, který výrazně usnadní tvorbu vlastního obsahu, modů, které myslím nakonec budou tím nejzajímavějším, co tato hra bude moci nabídnout.

Poslední věc, která ve mně také trochu vyvolává obavy, jsou města. Ta velká budou údajně jen čtyři a jakkoliv jsou jimi jiní komentátoři vesměs unešení, na mě už nyní působí mrňavě, přesně ve stylu Bethesdy, kdy například hlavní město Impéria v TES IV má méně obyvatel i menší rozlohu než průměrná česká vesnička. Zveřejněné záběry ve mně tyto obavy rozhodně nerozptýlily. Na obzoru jsou sice mrakodrapy, ale vypadají velice kulisovitě a je jich jen hrstka. Na „hlavní město“ vypadá New Atlantis velmi skrovně. Provoz na ulicích v centru také nic dobrého nevěstí.

No a vzhledem k tomu, že „velká“ města jsou jen čtyři, lze usuzovat na to, že byť se budeme moci procházet po Marsu, po Zemi to patrně nepůjde. Buď se tam nebude smět přistávat, nebo bude po nějaké apokalyptické katastrofě... Nechme se překvapit.

Ať už se ale věci budou mít jakkoliv, jisté je, že Starfield budí a nadále bude budit pozornost. V neposlední řadě proto, že to, jaký bude, nám poodhalí, co můžeme čekat od Elder Scrolls VI a Fallout 5, které poběží na stejném nebo jen trochu vylepšeném enginu.