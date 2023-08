Xbox to na Gamescomu rozbalí. Přiveze přes třicet her včetně Stalkera 2

Po zrušené E3 se oči fanoušků videoher upínají ke Gamescomu v Německu, jenž se během let vyprofiloval mezi nejdůležitější herní události roku. Fanoušci si tak mohou osahat nejenom nové hry, ale i připravovaný obsah do těch stávajících. Jedinou nevýhodou jsou fronty. Událost proběhne od 24. do 27. srpna a na všechny ostatní, kteří se nezúčastní osobně, čekají streamy a nová videa.

Microsoft se to letos chystá na Gamescomu pořádně rozbalit. Stánek Xboxu má být totiž největší v historii. Konkrétně to znamená přes 150 herních stanic pro vyzkoušení her a sál pro prezentace s kapacitou 300 míst.

Jistým zklamáním je, že v případě očekávaných kousků Starfield a Forza Motorsport nebudou k dispozici hratelné verze, ale jen nové prezentace v již zmíněném sále. Zahrát si ovšem půjde očekávaný S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty či bojovku Mortal Kombat 1.

Lineup Xboxu na Gamescomu 2023

(*pouze prezentace v sále)