Je to oficiální, Xbox Live Gold se promění v Xbox Game Pass Core

Xbox Live Gold žije v posledních letech ve stínu předplatného Game Pass, což je služba, která zpřístupní pravidelně obměňovanou knihovnu her. Potvrdil se čerstvý leak, že Xbox Live Gold skončí a promění se v nově vytvořenou základní úroveň předplatného Game Pass s přídomkem Core.

Změna nastane 14. září, přičemž cena se nemění. Ve Spojených státech to vychází na 10 dolarů měsíčně nebo 60 dolarů ročně. Stávající předplatná budou automaticky převedena.

Hry zdarma v rámci benefitu Games with Gold skončí 1. září. Hry přidané skrze Games with Gold zůstanou uživatelům dostupné po dobu aktivního předplatného v případě Xboxu One, zatímco vyzvednuté kousky na Xbox 360 půjde hrát i bez předplatného.

Různé verze předplatného Game Pass.

Game Pass Core umožní hrát online a zůstanou i slevy. Novinkou je přístup k 25 hrám s tím, že každý rok se tato sestava rozšíří o dva až tři další tituly. Prozatím potvrzené jsou následující hry: