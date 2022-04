Na Slovensku vzniká ambiciózní simulátor lovení divoké zvěře

Počítačové hry dokážou snadno zprostředkovat zážitky, které si asi v běžném životě většina z vás nikdy nebude moci vyzkoušet. Překvapivě oblíbené jsou ovšem i hry, které naopak nabízí simulaci činností relativně běžných a při troše snahy snadno realizovatelných. Proto jsou třeba ze simulátorů traktorů, kamionů nebo třeba i řemeslníků nečekané komerční hity. Do této kategorie patří i lovecké hry, které namísto adrenalinových přestřelek lákají na poklidné procházky virtuální přírodou.

Co se grafiky týče, snesou první obrázky nejpřísnější kritéria.

O jednu takovou se nyní pokouší relativně nové slovenské studio Nine Rocks Game, když oznámilo svojí prvotinu Way of the Hunter, která na první pohled zaujme především povedenou grafikou, však jde taky o ryze „next-gen“ záležitost, která kromě PC vyjde jen na pátých playstationech a Xbox Series S/X. Veliký důraz bude kladen na realističnost a to jak co se týče chování zvěře, tak i fyzikálního modelu, jako je třeba balistika nebo přenos pachu vzduchem. Autoři dokonce jdou tak daleko, že podobu paroží lovených zvířat bude ovlivňovat řada faktorů, jako jsou věk nebo zdraví.

Přilákat nové zájemce k tomuto zvláštnímu žánru by pak mohla i připravená příběhová kampaň, ve které budete rozvíjet odkaz rodinného loveckého podniku. O reklamu zdarma se s největší pravděpodobností postarají radikální ochránci zvířat, kterým dlouhodobě přijde střílení virtuální zvěře horší, než střílení virtuálních lidí (viz například kauza kohoutích zápasů ve Far Cry 6).

Bohužel, nemáme jediný náznak toho, kdy by snad Way of the Hunter mohl být hotový, což tak trochu naznačuje, že to jen tak nebude.