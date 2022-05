RECENZE: Máte rádi dinosaury? Budete mít rádi i Dinosaur Fossil Huntera

V posledních letech vzrostla obliba všemožných simulátorů. Občas nám žánr dovoluje nahlédnout do života těch nejkurióznějších profesí, jako je třeba patolog, prodejce drog anebo řidič zahradního traktůrku. Dinosaur Fossil Hunter je dalším takovým, vyzkoušíte si v něm totiž práci paleontologa se vším, co k tomu patří.

Od malého nadšence po velkého profesionála

Protagonista hry byl už od svých čtyř let posedlý dinosaury, každý volný okamžik trávil tím, že si je obkresloval na papír a skládal modely. Jednoho osudového dne došlo v jeho životě k události, která ho nasměrovala na neobyčejnou životní cestu. Na výletě našel ve strouze zachovalý zkamenělý dráp dinosaura a na rozdíl od většiny dětí jeho věku měl hned o své budoucnosti jasno. Stane se paleontologem.

Tento počátek životní cesty si prožijeme s titulním protagonistou formou miniher. Samotná kampaň pak začíná, když již jako vystudovaný paleontolog dostanete pozvání na naleziště, kde vás hra velmi názorným a podrobným tutoriálem seznámí s hlavními prvky hratelnosti.

Pokud se řekne paleontologie, hned mi naskočí obrázek upoceného vědce se štětečkem v ruce, jak opatrně oprašuje kostru v hluboké jámě. To je však jen část pravdy. Hra vás obeznámí se všemi aspekty této fascinující, mravenčí práce, jak v terénu, tak i mimo něj.

Než vystavíte svého prvního dinosaura v muzeu, musíte nejprve nalézt nějaké ty kosti. Ve hře jsou nyní dvě, poměrně rozsáhlé otevřené mapy, s několika nalezišti, každé obsahuje jednu kostru dinosaura, roztroušenou ve zhruba patnácti kamenech.

Dinosaur Fossil Hunter ovšem není jen o šťourání se v zemi. Je mnohem komplexnější. Kromě expedic si ozkoušíte celý proces od neopracovaného kusu kamene ke kompletní kostře. Vše však začíná nejprve v terénu. Potenciální naleziště snadno odhalíte pohledem do mapy oblasti. Ve hře není možné kopat všude, oblasti vykopávek jsou velké tak akorát, aby vás to zbytečně nefrustrovalo a na první pohled byl vidět dosažený pokrok.

Hra bohužel zbytečně klade důraz na cestování dopravními prostředky po mapě. Na naleziště se musíte dopravit jedním ze čtyř postupně odemykatelných automobilů. Poté je nutné založit kemp, dovézt vybavení i bedny na vzorky. Autoři se snaží z každé nové cesty udělat dobrodružství, a trochu tím ozvláštnit hratelnost. Mohlo by to fungovat, pokud by šlo o nějaké enviromentální hádanky, které by bylo třeba vyřešit. Kupříkladu postavit provizorní most nebo navijákem vytáhnout auto do prudkého svahu. Přidalo by to na pocitu odtržení od civilizovaného světa a objevitelství.

Ale autoři se rozhodli vám pouze házet klacky, tedy spíše klády, pod nohy. Protože tyto minihry jsou repetitivní, nudné a nenápadité. V simulátoru paleontologa chcete hledat dinosaury, ne řezat motorovkou popadané klády a odsunovat šutry z cesty. Jízdní model také není žádná sláva, a tak raději zvolíte méně dobrodružné, zato příjemnější řešení – fast travel. Zanevřít úplně na průzkum prostředí také není úplně vhodné, na mnoha místech mimo naleziště jsou schované unikátní zkameněliny, které lze vystavit v muzeu do vitrín.

U naleziště můžete založit kemp a začít kopat. Paleontologie doznala od časů Joachima Barranda značného pokroku a jako profesionál máte k ruce celou řadu šikovného vybavení. Nemusíte obracet každý kámen a mžourat, zda tam uvidíte nějako tu zkamenělinu. Při prvotním průzkumu dokonce ani nemusíte kutat v zemi. Šikovný GPR radar vám na LCD panelu zobrazí kameny hluboko pod zemí. Kameny si pak můžete označit vlaječkami a hned víte, kde kopat. Pro identifikaci fosilie slouží Geigerův detektor, na základě radiace jedním klikem vyhodnotí, zda je v kameni kostra, či nikoliv. Po zmapování oblasti je čas na rýč a krumpáč. Kopání je relaxační zážitek a při nálezu se dostaví kýžený pocit triumfu. Části dinosaura poté můžete identifikovat, jednotlivé kameny obalit sádrou a uložit do krabic.

Na každém nalezišti je třeba zvolit trochu jiný postup. Mimo základního vybavení disponujete i odsávačkou bahna z vodního dna, nebo vodní pumpou na vysoušení louží. Nudit se tak nebudete a terénní výpravy si užijete. Hra má standardní FPS ovládání s šikovným kruhovým inventářem, podobným například tomu z Death Stranding. Přístup ke všem nástrojům je intuitivní a rychlý, co je trochu horší, je pohyb postavy. Ta i po skoro rovných plochách klouže. Vyhrabat se z některých děr dá zabrat, i když vykopete tu nejlépe schůdnou cestu.

Hře také občas nepěkně zazlobí fyzika a kolize objektů. V autě se vám může stát, že při pokusu o přejetí malého kamínku uděláte desetimetrové salto vzhůru. Na vykopávkách se zase mnohatunový balvan s drahocennými ostatky zachová jako hopík a odpálí kamsi do stratosféry. Takto jsem přišel o nohu triceratopse, která nyní nejspíš obíhá Zemi. Bugy se však autoři snaží ladit a hra je soustavně aktualizována.

Nemohl by to udělat někdo jiný?

U simulátorů je nesmírně těžké najít harmonii mezi realismem a zábavnou hratelností. To, co je zábava ve skutečnosti, už nemusí být taková prča ve hře. Dinosaur Fossil Hunter je někdy příliš realistický na úkor zábavnosti. Patrné je to na fázi čištění a skládání kostry. Po odeslání kamenů do muzea přichází únavná a až příliš skutečná práce. Každý kámen v sobě ukrývá nálož kostí, které musí projít několikafázovým očištěním. Umývání a čištění sice může být uspokojující i ve hře, jak ukázal PowerWash Simulator, Dinosaur Fossil Hunter ale tuto aktivitu příliš nezvládl. Buď jsou kůstky tak malé, že sotva vidíte výsledek, nebo naopak tak velké, že šmrdláte myší jednu kost několik minut bez většího pocitu uspokojení.

Podobně pedantský přistup přetrvává i u skládání kostry. Každého dinosaura skládáte po jednotlivých kůstkách od drápků až po lebku. Při pohledu na kostru kteréhokoliv dinosaura si přitom asi dovedete udělat představu, kolik kostí je třeba složit. Když jsem konečně dokončil kostru pancéřovaného nodosaurida a umístil poslední z asi dvě stě trnů, měl jsem skelný pohled a oči mi šly šejdrem.

Ve hře je možné skoro každou peripetii nějak obejít. Levelujete, zlepšujete své schopnosti a zároveň budujete prestiž svému muzeu. Dovednosti se projevují v terénu i v dílně – urychlují práci a s prestiží přichází možnost najmout zaměstnance a odemknout nové dekorace a vybavení. S rostoucími zkušenostmi a prestiží je pak hraní daleko pohodlnější. Pracovníkům lze hodit na hlavu čištění kostí a věnovat se zábavnější práci v terénu. Cestování autem a dovážení beden obejdete rychlocestováním nebo najmutím transportních dronů, schopných odvážet plné a přivážet prázdné bedny. Jen to skládání kostí zůstává pouze na vašich bedrech. Škoda, raději bych měl kompletní volnost rozhodnout, co nechat automatu.

Projít si u každého druhu celým výše popsaným procesem je zábava jen jednou. Věřím však, že budou i tací, kteří najdou ve skládání stále stejných koster zalíbení. I tak vám ale hra zbytečně kazí zážitek špatně umístěnými „hit boxy“ jednotlivých kostí a jejich nechronologickým řazením, které nabourává koncentraci. Víc než o zábavu tak často jde jen o monotónní dřinu.

Nejspíš, protože je paleontologie mé hobby a po kapsách prakticky pořád tahám zkamenělé hlavonožce, tak jsem si hru i přes mnohé frustrující momenty užil. Složil jsem všechny dostupné druhy, některé i vícekrát. Klidně bych tedy pokračoval dál, kdyby bylo víc obsahu a k víc než třiceti hodinám, které jsem se hrou strávil, rád přidal dalších třicet. Vykopat a poskládat bohužel můžete zatím pouze šest druhů dinosaurů lokalizovaných ve Střední Americe.

Hra by potřebovala větší rozmanitost druhů. Právě kompletování nových druhů je hlavní motivace k hraní. Autoři plánují přidat minimálně ještě jednu lokaci, a tím i rozšířit prehistorický zvěřinec o další čtyři exempláře. Potřebovalo by to však nejméně dvojnásobek, aby nepůsobila tak jednotvárně. Pokud vás hra zaujala, ale nejste si jistí, že by vás bavila, tak na Steamu je zdarma k dispozici prolog. Nereprezentuje ovšem její finální podobu, hlavně ovládání je mnohem prkennější a finální verzi spíš škodí.

Práce přináší ovoce

Když umístíte poslední z pár desítek až stovek kůstek, máte kompletního dinosaura, připraveného zkrášlit expozici. V editoru výstavy lze změnit jeho pózu i upravit prostředí – přidat rostliny, vodu, změnit texturu země a postupně vylepšovat s dalšími odemčenými položkami. Muzeum můžete i nasdílet ostatním hráčům. Expozice funguje jako oáza klidu, kde si krátíte čas, zatímco vaši zaměstnanci očišťují nálezy.

Jako v opravdovém muzeu

Hlavním tahákem hry jsou dinosauří kostry. Ty jsou vyvedeny skvěle. Vymodelované do sebemenšího detailu pod dohledem profesionálů. Máte možnost si virtuální formou prohlédnout celou anatomii T-Rexe, triceratopse i zbývajících čtyř druhů. Ke každému si můžete i přečíst přiložené informace. Grafika není zrovna dechberoucí, ale pro simulátor paleontologa je víc než dostačující. Před čím je však třeba varovat: hra má implicitně zapnutou chromatickou aberaci. Ta lehce deformuje obraz, zdvojuje hrany objektů a rozostřuje strany obrazu. Mě to způsobilo solidní bolehlav a nevolnost, takže doporučuji vypnout. Ozvučení je dobré, jen hudebních motivů by mohlo být víc.

Konečně pořádný simulátor paleontologie

Existuje několik titulů, hlavně mobilních, s tématem paleontologie, to jsou však jen hříčky, které nemají se skutečností moc společného. Dinosaur Fossil Hunter zpracovává tuto zajímavou práci v takové míře realismu, až to může být frustrující. V tom tkví ale i podstatná část jeho kouzla. Má obrovskou šanci potěšit milovníky prehistorie, příležitostné lovce zkamenělin, i ty, kteří se prostě jen chtějí dozvědět něco nového a vyzkoušet netradiční titul. Zároveň je to ideální vzdělávací hra pro celou rodinu, pokud chcete ratolesti seznámit s pravěkou faunou, bez nebezpečí odřenin, vymknutých kotníků a úpalu. Je však třeba počítat s tím, že s pouze šesti druhy dinosaurů moc velkou exkurzi do historie nepodniknete.