Stahujte zdarma PC verzi Thimbleweed Park, čas máte do 7. března

Thimbleweed Park nalezete na Epic Store zde. Potřebovat budete účet od Epicu a Epic launcher, který společnost tímto způsobem propaguje. Čas zařadit si hru do své knihovny máte do 7. března.

Thimbleweed Park je klasická point’n’click adventura, která se neinspiruje klasickými hrami ze staré školy, ale přímo jí je.

Ostatně, mají ji na svědomí tvůrci těch největších hitů Lucas Arts (Maniac Mansion, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, The Secret of Monkey Island a další), vývojáři Ron Gilbert a Gary Winnick.



„Thimbleweed Park staví na čiré nostalgii, což je fajn, pokud jste zažili dobu, ke které se odkazuje. Se vztyčenou hlavou se může postavit vedle svých bratrů Maniac Mansion či Day of Tentacle,“ napsali jsme v recenzi.