Vraťte se o 20 let zpátky. Remasterovaný Stronghold má už i demoverzi

Strategická série Stronghold sice nikdy nedosáhla věhlasu konkurenční Age of Empries, mnozí hráči jí však dávají dodnes přednost. Věnuje se sice jen úzkému výseku historie, co se však týče zpracování obléhacích válek, nemá ani po dvaceti letech od vydání prvního dílu žádnou konkurenci.

Bohužel navzdory raketovému rozvoji výpočetních schopností dnešních počítačů se vývojářům nepovedlo původní koncept nijak obohatit, a tak to po nepříliš dobře přijatém posledním dílu Warlords nevypadalo se sérií příliš nadějně (viz naše recenze). Vývojáři proto zkoušejí poslední zoufalou možnost, jak značku zachránit – vydáním remasterované verze dosud nepřekonaného prvního dílu.

Jestli má tato letitá klasika co nabídnout i dnes, se můžete zdarma přesvědčit už teď, na Steamu se totiž objevila demoverze. V ní si vyzkoušíte tutoriál a rovnou i dvě mise z původní kampaně, což dohromady znamená větší porci zábavy, než nabízí většina dílů série Call of Duty.

Ovšem pozor, demoverze bude z nějakého důvodu dostupná pouze do konce srpna. Pokud to prošvihnete, budete si muset počkat až do 7. listopadu, kdy vyjde plná verze.