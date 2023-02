Youtuber nechal akvarijní rybky hrát Pokémony, ukradly mu z karty stovku

Kdyby milion opic po milion let bušilo do milionu psacích strojů, je možné, že by některá z nich napsala smysluplnou divadelní hru. Tzv. teorie o nekonečné opici je matematický konstrukt vyjadřující, že pokud je pravděpodobnost nějakého jevu velmi nízká, neznamená to automaticky, že je nulová.

Na dokazování tohoto principu v praxi si postavil „kariéru“ streamer, známý internetovému světu jako Mutekimaru. Na jeho youtubovém kanálu lze prakticky nepřetržitě sledovat hraní starších dílů herní série Pokémonů. Od stovek, ne-li tisíců podobných ho však odlišuje skutečnost, že samotné hraní za něj obstarává akvarijní rybička.

Takto vypadá technologické zázemí Mutekamirova kanálu. Rybičku nepřetržitě sleduje kamera, její pohyb je pak interpretován na ovládání konzole Nintendo Switch.

Youtuber pomocí kamery a softwaru pro detekci pohybu přenáší její pohyb na vstupy konzole Nintendo Switch, čímž hra dostává potřebné ovládací příkazy. Ve starších Pokémonech prakticky nelze zemřít a síla hlavní postavy se vylepšuje i nepovedenými souboji, při troše trpělivosti (a že jí ryby mají evidentně dost) se tak i mačkáním nahodilých tlačítek lze dobrat kýženého výsledku.

Před dvěma roky už se tak youtuber mohl pochlubit tím, že jeho domácí mazlíček úspěšně dohrál Pokémon Sapphire. Trvalo mu to však 3 195 hodin, zatímco průměrný „lidský“ čas je podle internetové stránky How Long to Beat, kam hráči zasílají své vlastní výsledky, jen 35 hodin.

Tentokrát se ovšem Mutekamiruovi jeho počínání vymstilo. Kvůli nečekanému pádu aplikace na pozadí totiž rybička najednou dostala možnost pohybovat se v menu nastavení konzole a napáchala tam pořádnou polízanici. Nahodilé plavání ji nejprve dostalo k ověření licenčních ujednání, poté se zákeřně pokusila změnit uživatelskou přezdívku na „ROWAWAWAWA¥“ a své „řádění“ završila tím, že si přeposlala 500 yenů (cca 84 Kč) z uložené platební karty na herní konto. Nejhorší na jejím podlém činu byl ovšem fakt, že během své loupeže nechala po nějakou dobu na obrazovce svítit informace o uložené kreditce, takže je mohl někdo snadno zneužít.

To se naštěstí nestalo a Mutekamira dokonce po kontaktování technické podpory dostal své peníze zpět.

Poučení z této příhody je zjevné: měli bychom všichni více sledovat „nekonečné“ streamy na Twitchi, protože existuje jistá šance, že se tak dostaneme ke snadno zpeněžitelným informacím.