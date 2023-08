Zapotácel se, ale vydržel. Steam ustál spuštění Baldur’s Gate 3

Od vydání třetího dílu legendární série Baldur’s Gate sice uteklo teprve pár hodin, už teď je ale jisté, že půjde o jednu z nejúspěšnějších her roku. Aktuálně ji na Steamu hraje nějakých 400 tisíc lidí, vévodí žebříčkům prodejnosti, a to se konzolová verze teprve chystá.

Zatímco ve studiu Larian bouchají šampaňské, provozovatelům Steamu nadělali pořádné vrásky. Hra je totiž pořádný macek, který si z HDD ukousne nějakých 120 GB, autoři navíc nedali fanouškům možnost stáhnout si potřebná data s předstihem. Jakmile se tedy ve čtvrtek hra oficiálně otevřela, vyskočila vytíženost serverů až dvacetinásobně nad dosavadní normu.

Přesto vydržely. Ano, mnoho lidí reportovalo o tom, že se jim Steam neúměrně zpomalil, a hlásili výpadky, v celkovém množství uživatelů však šlo o zanedbatelné počty. Těžko říct, jestli to bylo proto, že ve Valve podobný nápor očekávali a dočasně posílili kapacity, tak jak to dělají například poskytovatelé připojení vždy před vydáním nového dílu Call of Duty (viz náš článek), anebo je datová infrastruktura takto robustní vždy. Pravdou je, že k výpadku Steamu už nedošlo několik let a ani nával během slevových akcí už dávno nepředstavuje větší problém.

Každopádně většina lidí, co si Baldur’s Gate 3 koupili, už spokojeně hraje a nešetří nadšením. Vzhledem k tomu, že nám novinářský kód přišel jen s mírným předstihem a hra je obrovská (cca 100 hodin), budete si muset na naši recenzi ještě chvíli počkat.