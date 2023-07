Měsíce trénoval, aby překonal herní rekord, vydržel mu jen jeden den

Britský youtuber Pint se specializuje především na online hru Final Fantasy XIV, což mu přineslo už více než čtvrt milionu fanoušků. Od většiny svých kolegů se odlišuje tím, že na internet nesdílí dennodenně každý svůj pšouk, ale s editací každého videa si dá velmi záležet. I kvůli tomu jich má za tři roky provozování svého kanálu pouhých devatenáct.

To poslední mu určitě dalo nejvíce práce. Zachycuje totiž jeho několikaměsíční snahu překonat rekord v rychlosti šplhání na nejvyšší věž v městě Kugane. Nejde přitom o všeobecně uznávanou disciplínu, co by dlouhodobě lákala speedrunnery k vzájemnému soupeření, ale prostě jen o jednu z mnoha výzev, které tato hra nabízí.

Rekord už mnoho let držel hráč s přezdívkou Em0_oticon, speedrunnerská legenda, která se ovšem před lety stáhla do ústraní a mnozí měli za to, že už scénu trvale opustil.

Pint strávil pilováním jednotlivých pasáží výstupu dlouhé měsíce a po nespočtu pokusů se mu konečně podařilo rekord vylepšit ze 43.58 sekund na 43.30, tedy o pouhých 28 setin sekundy. Jeho obrovská radost ale neměla dlouhého trvání. Hned o den později se totiž objevil ještě o více než 4 sekundy lepší čas.

Pint ✨ @PintLive Guys my world record was just broken. This guy is fucking incredible.



Autorem byl samozřejmě Em0_oticon, který svůj výkon nijak více nekomentoval a zase se vrátil do hlubin internetu. V kontrastu s místy patetickým pětadvacetiminutovým videem od Pinta to působí až výsměšně, youtuber ovšem nemá důvod smutnit.

Tento příběh mu totiž přinesl davy nových diváků a nové video má našlápnuto stát se jeho nejúspěšnějším vůbec. Úspěšnému rekordmanovi proto pogratuloval, do dalšího soupeření s ním se ale pouštět nebude. A otázkou je, jestli vůbec někdy někdo. Rozdíl téměř 5 sekund totiž působí jako z jiného světa.