PlayStation posiluje své předplatné, nabídne Horizon i Resident Evil

Zatímco v minulé generaci herních konzolí PlayStation jasně dominoval, v té současné se konkurenční Xbox dokázal vrátit do hry. Může za to především předplatné Game Pass, které je takovým herním Netflixem. Za zhruba třísetkorunový měsíční poplatek dostanete přístup k široké knihovně her, mezi nimiž nechybějí ani ty nejlepší novinky.

Sony dlouhodobě dává najevo, že tuto obchodní strategii neuznává a dává přednost klasickému prodeji svých vysokorozpočtových her za plnou cenu, postupně však buduje své vlastní řešení. Díky službám PS Plus Extra a Premium dostávají hráči přístup do archívu největších hitů v historii značky, postupně tam ovšem přibývají i novinky. A již brzy se tam objeví i jeden z největších hitů posledních let, loňský Horizon Forbidden West, který si od nás v recenzi odnesl skvělých 90 %.

A není to přitom jediná pecka, která se na předplatitele řítí, z široké nabídky vypíchnu ještě například skvělé horory The Quarry (naše recenze) a Resident Evil 7 (naše recenze), akce Tekken 7 (naše recenze) a Outriders (naše recenze) nebo mainstreamem nedoceněnou adventuru The Forgotten City (tu jsme bohužel tehdy opomněli zrecenzovat a dodnes se za to stydím).

Tady jasně vidíte, proč je konkurence pro koncové spotřebitele tak důležitá.