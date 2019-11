Chystá se pokračování akce Project IGI, zavede nás do doby studené války

Pamatujete si ještě někdo na dva díly špiónské akce Project IGI z let 2000 a 2003? Jestli ne, nemusíte se stydět, takové pecky to nebyly. Do historie se výrazněji zapsaly jedině nekompromisní obtížností, jenže po vydání Splinter Cell už po této značce neštěkl ani pes. Až donedávna. Nyní se tuto značku pokusí přivést zpět k životu studio Antimatter Games, známe díky multiplayerové akci Rising Storm.

Podle prvních informací to vypadá, že se pokusí přinést úplně stejný zážitek jako tehdy. Bude to hodně opatrná akční hra, ve které spíše než o přestřelky půjde o schovávání ve stínech a tichou likvidaci nepřátel ze zálohy. Jedinou výraznější novinkou se zdá být změna zasazení, místo moderního thrilleru nás čeká návrat do osmdesátých let minulého století.

Datum vydání zatím není známo, jedinou oznámenou platformou je PC. A mimochodem, jestli vás zajímá, co znamená zkratka IGI, tak je to výraz I’m Going In .