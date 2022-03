Vyzkoušeli jsme si hru, na které si ulítává miliardář Elon Musk

Excentrický miliardář Elon Musk je svojí zálibou ve videohrách dobře známý, ostatně ještě než se stal nejbohatším mužem naší planety, pracoval krátkou dobu jako vývojář v herním studiu. V minulosti se na sociálních sítích pozitivně vyjádřil například o Deus Ex, Dead Space 2, Cyberpunku 2077 a naposledy i o novém Halo, spekuluje se že mu zpěvačka Grimes věnovala píseň Player of Games ze svého posledního alba.

Halo Infinite campaign is good

The Battle of Polytopia je v podstatě Civilization pro lidi, co mají málo času.

A právě z rozhovoru s jeho bývalou partnerkou pro magazín Vanity Fair se svět mohl dozvědět, které hře Musk věnoval v posledních letech nejvíce času.

Pokud však v tuto chvíli čekali nějaké dobře známá nadčasová pecku ve stylu těch dříve zmíněných, budete zklamáni. O The Battle of Polytopia totiž pravděpodobně většina z vás slyší poprvé. Aby bylo jasno, nejde o žádnou novinku, vietnamské studio Midjiwan vydalo první verzi již v roce 2016, Musk se o ní pozitivně vyjádřil už loni v červenci, přesto její jméno herním světem nijak výjimečně nerezonuje.

Vysvětlení je jasné, jde totiž o titul, který má svůj původ na mobilních telefonech, což je oblast, jíž se na našem webu věnujeme jen s největším sebezapřením. I když samozřejmě moc dobře víme, že i v této oblasti existuje spousta skvělých značek (viz náš článek), většinově tento segment trhu slouží jen jako nenáročná výplň prázdného času a k tahání peněz pomocí mikrotransakcí.

The Battle of Polytopia je však onou příslovečnou výjimkou potvrzující pravidlo, o čemž svědčí i její steamová verze, která se aktuálně chlubí 96 % z bezmála dvou tisíc hodnocení. A jedno z nich je nově i mé.

Jde o jakousi velmi zjednodušenou variaci na 4X strategie (viz náš článek), „Civilizace pro netrpělivé,“ píše poměrně výstižně jeden z mnoha fanoušků. Na začátku si vyberete jeden z fiktivních národů a na náhodně vygenerované mapě se snažíte uspět nad svými soupeři, ať už hrubou vojenskou silou nebo cestou diplomacie. Na rozdíl od podobných her ovšem nejste zavaleni tabulkami a grafy, ale všechny pravidla pochopíte během pár tahů.

A o dalších pár budete mít dohráno, hra totiž obsahuje časový limit, na jehož konci vyhrává ten, kdo má nejvíce „kulturních“ bodů, případně je jediný přeživší. Můžete vyrábět několik druhů jednotek, vylepšovat města, sbírat nerostné suroviny, stavět cesty, pěstovat rostliny či se plavit po moři, vše je ovšem jen schematické a ohlodané až na dřeň. Důležitý je samozřejmě i boj, kde ovšem chybí prvek náhody a tak se jeho výsledky dají dopředu jednoduše odhadnout. I to zřejmě Muska vedlo k poměrně kontroverznímu výroku, že „Polytopia“ je daleko lepší strategickou hrou než šachy.

Polytopia is *way* better imo, if you like strategy games