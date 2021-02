Na PC míří další playstationové exkluzivity, potvrzený je už Days Gone

Šéf značky PlayStation Jim Ryan v aktuálním rozhovoru pro magazín GQ vypustil nečekaně do světa zprávu, která musí udělat radost všem zatvrzelým PC hráčům. A že jich u nás takových je.



Z dalších značek, které mají šanci dostat se na PC, vypadá nejpravděpodobněji God of War.

Po prvních vlaštovkách, kterými byly hry Detroit: Become Human, Death Stranding a Horizon Zero Dawn, se na PC podívají i další exkluzivity z bohatého katalogu Sony. Jmenovitě je zatím potvrzená jen povedená motorkářská akce se zombíky Days Gone (naše recenze), další by pak měly brzy následovat.

Pokud se pustím na tenký led spekulací, nejvíce šancí bych dával asi vynikající mlátičce God of War, jejíž autor Corey Balrog se už dříve nechal slyšet, že by hru rád dostal i na jiné platformy. Vzhledem k ostatním dílům série vypadá pravděpodobně i remaster Final Fantasy VII. Vyloučit se nedá ani Ghost of Tsushima, jelikož jeho autoři už na PC portovali právě Horizon Zero Dawn.

Dále tu máme třeba Spider-Mana a Ratcheta & Clanka od Insomniac Games, které už má s PC platformou také bohaté zkušenosti. A kdo ví, třeba se dostane i na nejzářivější klenot v portfoliu PlayStationu, studio Naughty Dog, a jejich série Uncharted a The Last of Us 2.

Každopádně jde o veliký průlom, který by byl ještě nedávno nemyslitelný.