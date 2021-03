Microsoft připustil, že některé hry od Bethesdy nevyjdou na playstationech

Je evidentní, že nová konzolová válka bude daleko vyrovnanější než ta minulá. Hardwarově si sice Xbox Series X a PlayStation 5 nemají co vyčítat, po stránce herní nabídky je situace o dost komplikovanější. Půl roku od uvedení na trh oběma strojům chybí opravdový hit, který by jejich výkon dokázal naplno prodat.



PC hráčům může být aktuální situace ukradená, o své oblíbené značky nepřijdou.

Díky programu zpětné kompatibility sice máme pořád co hrát, ale největší výhoda značky PlayStation v podobě drahých blockbusterových exkluzivit je zatím pouze papírová. Navíc stále více dříve nedotknutelných exkluzivit míří i na PC (viz náš článek). V situaci, kdy je PS5 na trhu těžce nedostatkové zboží, je Xbox pro mnohé stále lákavější alternativou. A na tom se zřejmě nic nezmění ani v budoucnu.

Po odkoupení vydavatelství Bethesda se nabídka „herního Netflixu“, služby Game Pass rozrostla o zásadní značky jako Fallout, Wolfenstein, The Elder Scrolls nebo Doom, do budoucna hrozí, že některé tyto značky na playstationech ani nevyjdou.

Zástupci Microsoftu se k tématu dosud vyjadřovali mlhavě, ve svém aktuálním oficiálním prohlášení však natvrdo mluví o tom, že některé chystané novinky zůstanou exkluzivitami pro Windows a Xbox. Samozřejmě se to dalo čekat, 170 miliard korun za Bethesdu nebylo charitou, ale investicí, majitelé playstationů teď musí každé novinkové oznámení Bethesdy sledovat s obavami, zda-li se na ně vůbec dostane.

Každý titul totiž bude posuzován individuálně. Kromě výše zmíněných značek je potřeba zmínit ještě chystaný Starfield, který by měl být čímsi, jako je The Elder Scrolls ve vesmíru. Nebo v to alespoň všichni doufají, oficiálně nevíme o této značce skoro nic.

Paradoxem aktuální situace je, že Microsoft musí ještě nechat doběhnout dříve nasmlouvané tituly Deathloop a GhostWire: Tokyo, které na playstationech vyjdou s dočasnou časovou exkluzivitou.