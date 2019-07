Do Overwatch po dlouhé době přibude nová postava

Od masivního nástupu battle royale her není o multiplayerové střílečce od Blizzardu tolik slyšet, to však neznamená, že by nějak strádala.

Celkem už bude ve hře jednatřicet hrdinů.

Vedle pravidelné Overwatch ligy (viz náš článek) se tvůrci soustředí i na rozšíření příběhového pozadí hry (tzv. loru), a tak jsme se nedávno o několika postavách dozvěděli i tak intimní informace, jako je jejich sexuální orientace.

Naštěstí však autoři nezapomněli rozšiřovat ani samotnou hru a vedle obligátních letních skinů se tak brzy můžeme těšit i na zbrusu novou postavu. Tou bude šílený vědec Sigma, kterému se podle příběhového videa vymklo z rukou experimentování s gravitací. Jaké z toho plynou speciální schopnosti, není tak úplně jisté, ale to se jistě brzy dozvíme.