Nic násilnějšího než nový trailer k Mortal Kombatu 11 jen tak neuvidíte

První trailer k novému Mortal Kombatu, prezentovaný během slavnostního ceremoniálu Video Game Awards, byl sice působivý, ovšem o samotné hře nám toho příliš neřekl. Až nyní vývojáři z NetherRealm Studios poodhalili více detailů a představili blíže klíčové prvky hry.



V roli Sonyi Blade se představí Ronda Rouseyová.

Na rovinu si řekněme, že žádné významné novinky se určitě nechystají. Velký důraz je kladen na modifikovatelnost jednotlivých bojovníků, které si můžete přizpůsobit svému vkusu, ať už co se týče vizuálních parádiček, jako je oblečení či oslavné „tanečky“, ale i vybavení a zbraní, které budou mít přímý dopad na hratelnost. Mírných úprav se dočká i soubojový systém, který přebral některé prvky z Injustice 2, ovšem jádro hry zůstane prakticky beze změny.

Podle prvních videí to tedy zatím vypadá, že nejvíce kreativity autoři nasměrovali do vymýšlení co nejextrémnějšího zobrazení násilí. Ač to vypadalo jako nemožné, podařilo se jim zvednout laťku brutality ještě o něco výše než minule. Nejenže vzduchem létají vyražené zuby, mozky či oční bulvy, ale už tomu do značné míry chybí dřívější nadsázka. Když už nic jiného tak Mortal Kombat 11 aspiruje na titul nejkrvavější hry všech dob.

Z dalších novinek se pak můžeme těšit na příběhovou kampaň, která si tentokrát pohrává s tokem času, řadu starých známých postav, ale samozřejmě i nějaké nové, další herní módy pro zkušené hráče, našlápnutý elektronický soundtrack a také slavnou UFC bojovnici Rondu Rouseyovou v roli krásné Sonyi Blade.

Hra vychází 23. dubna na PC, X1, PS4 a dokonce i Nintendo Switch.