Lámání kostí a trhání hlav se stále neomrzelo, chystá se další Mortal Kombat

Fanoušci bojových her, nebo chcete-li „mlátiček“, to mají dlouhodobě složité. Stejně jako sami hráči, tak i vydavatelé těch největších žánrových hitů touží po vzájemné konfrontaci a tak po letech relativního klidu vyjdou v krátkém sledu rovnou tři ambiciózní novinky. Nejde přitom o žádné nazdárky, naopak, letos si to o pomyslný trůn rozdají rovnou tři největší značky – k už dřív oznámenému Street Fighteru 6 a Tekkenu 8 totiž nově přibyl i další Mortal Kombat.

Místo očekávané dvanáctky se série Mortal Kombat bude počítat zase od začátku.

Ten se od konkurentů liší především velmi naturalistickým zobrazením brutality, ostatně jeho první díl byl tím hlavním důvodem vzniku ratingové agentury ESRB. Z předvedeného videa toho zatím nelze příliš vyvozovat, ale už teď víme, že v tomto ohledu rozhodně vývojáři nic měnit nehodlají a žádnou politickou korektností si rozhodně lámat hlavu nehodlají. Poněkud překvapivé je, že nový díl nebude pokračovat v zavedeném číslování a tak místo očekávané dvanáctky budeme zase muset psát o „nové jedničce“. Díky sériím jako God of War nebo Call of Duty už ale víme, že to větší problém nepředstavuje.

Jediné, čeho se v této souvislosti tak trochu bojíme, je příliš nenažraný obchodní model, jako tomu bylo u čtyři roky starého posledního dílu (viz naše recenze). Jestli se vývojáři poučili, se dozvědí majitelé PC, aktuální řady konzolí a poněkud překvapivě i Nintenda Switch již 14. září. Čekání si můžete ukrátit třeba v našem tematickém megakvízu.