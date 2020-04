Maid of Sker vypadá jako velšský Outlast, vyjde v červnu

Když před dvěma roky neznámí Wales Interactive oznámili, že pracují na hororové hře Maid of Sker, příliš nás tím neuchvátili. Jedinou zajímavostí na tuctově vypadajícím traileru byl fakt, že se kvůli němu chtěl s autory soudit vlastník slavného domu Sker, jehož příběhem je hra inspirována. Nelíbilo se mu totiž, že by se kvůli ní mohlo jeho bydliště stát cílem dalších amatérských „lovců duchů“, kteří by se pak na jeho adrese srocovali (psali jsme tady).



Nový trailer však naznačuje, že jsem možná Maid of Sker podcenil. Oproti původní ukázce je ta nová daleko dynamičtější a atmosféričtější a je z ní na první pohled patrné, že hra nebude jen nudným walking simulátorem. Vypadá spíše jako útěkový horor à la Outlast, což je rozhodně poklona.

Na výsledek navíc už nemusíme dlouho čekat – hra vyjde již červnu na PC, Xbox One a PS4. S pozdější verzí pro Nintendo Switch se také počítá.