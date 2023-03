Očekávaný Kerbal 2 sice vyšel, lidé ale raději hrají první díl

Kerbal díky roztomilým postavičkám malých kosmonautů na první pohled vypadá jako výukový program pro děti ve věku od pěti do osmi let, nic by však nemohlo být dál od pravdy. Pod infantilní slupkou se skrývají tak propracované mechanismy, že pro něj mají slova chvály i zaměstnanci agentury NASA či zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk.

Porovnání popularity dvou dílů hry Kerbal Space Program

Cíl hry je srozumitelný, ale opravdu náročný – postavit co nejefektivnější vesmírné plavidlo a vyslat zástupce zelených „alzáků“ do vesmíru. Kerbal dokonale simuluje chování těles v atmosféře i ve vakuu, takže pohyb herním vesmírem je opravdu fantastický zážitek. Cílí na všechny milovníky hvězdných dálav bez rozdílu věku včetně odborné veřejnosti. Na jednu stranu se v něm děti mohou snadno naučit, jak funguje setrvačnost nebo gravitace, na druhou inspiruje technicky vzdělané lidi k tvorbě vlastních řídicích pultů pro rakety (viz náš článek).

Od pokračování si tak fanoušci slibovali mnohé, neustálé odkládání pak naznačovalo, že si autoři dávají opravdu záležet. Jenže když hra 24. února konečně vyšla v režimu předběžného přístupu, zklamání by se dalo krájet. Kerbal 2 je rozbitý, mizerně optimalizovaný, a i když už se prodává za plnou cenu přesahující tisíc korun, obsahuje jen zlomek slibovaných funkcí. Ano, jde jen o early access, kde se nějaké to přivírání očí nad problémy očekává, přesto většina fanoušků neskrývá vztek. Aktuálně má hra na Steamu z hodnocení jen 50 % pozitivních reakcí, což je opravdu málo. O nepopularitě hry pak nejvíce svědčí fakt, že se lidé houfně vracejí k originálu, který je v tuto chvíli dokonce populárnější.

Nezbývá než doufat, že si studio Intercept Games vezme ponaučení a hru bude pořádně zvelebovat, žádná jiná konkurence bohužel v tuto chvíli neexistuje.