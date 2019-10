Po 12 letech vývoje konečně vydal hru a již uvažuje, že by ji remasteroval

Kenshi je extrémně propracované RPG, ve kterém si můžete dělat doslova co chcete. Nenabízí sice kdovíjaký příběh, ale za to detailně simuluje život v postapokalyptickém světě. Na to, že jde o dílo převážně jen jednoho člověka, je výsledek obdivuhodný, bohužel hodně vzdálený dokonalosti (naše recenze).

Největším problémem je mizerné technologické zpracování. To je jednak extrémně ošklivé, jednak plné chyb. Na těch sice tvůrci pilně pracují i po vydání, ale podobně komplexní hra se bez nějakých těch bugů neobejde nikdy. Mohla by být aspoň o dost hezčí, čehož jsou si autoři vědomi, a proto uvažují o tom, že by celou hru předělali do nového enginu, konkrétně Unrealu 4.



Prý by to dokonce nemuselo být až tak úplně složité a rozhodně by to už netrvalo dalších 12 let. Vytížilo by to však skrovné kapacity týmu na maximum. Kapacity, které mohou místo toho být vloženy do přípravy regulérního druhého dílu.

Že by Chris dělal v životě něco jiného než Kenshiho, mu zřejmě ani nepřišlo na mysl. Je si však vědom, že svoji vysněnou práci může dělat jen díky podpoře fanoušků. Obrátil se tedy na ně s dotazem: Máme raději převést prvního Kenshiho do Unreal enginu a udělat z něj lepší hru (a ne, neznamená to prý přechod na Epic Store), nebo se plně soustředit na vývoj dvojky a v jedničce nadále jen opravovat ty nejpalčivější chyby?

Jestli se chcete hlasování také zúčastnit, můžete na této adrese. Zatím to vypadá, že lidé spíš chtějí, aby dokola nepřepracovával už hotové a raději udělal novou lepší hru od píky.