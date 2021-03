Stahujte zdarma povedenou strategii Surviving Mars a střílečku Metro 2033

Pokud si hry zdarma z digitálních obchodů vyzvedáváte pravidelně, nejspíše už oba tituly máte. To ale nic nemění na tom, že tuto nabídku hodnotíme ryze pozitivně.

„Surviving Mars je promyšlená budovatelská strategie. Ze svého exotického zasazení dokáže vymáčknout, co to jde, a přináší i docela neotřelý příběhový koncept, který se v budovatelských strategiích moc nenosí. Hra se v počátečních hodinách jeví jako snadná, ale s přibývajícími léty strávenými v nehostinném prostředí vyplují na povrch nová tajemství, nové hrozby a lehčí nedostatky v uživatelské přívětivosti,“ napsali jsem v recenzi na Bonuswebu. Stáhnout si ji můžete na tomto odkazu, k dispozici je zdarma i jedno DLC. Čas na to máte do čtvrtka 19. března.

Metro 2033 z roku 2010 (naše recenze) je chytrá 3D střílečka postavená na stejnojmenném románu Dmitrije Gluchovského. Příběh se odehrává ve světě zdevastovaném nukleární válkou, kdy zbytky lidstva přežívají v rozsáhlých tunelech moskevského metra. Hra je na Steamu do 15. března k dispozici zcela zdarma, dlužno ovšem říct, že jde o původní verzi z roku 2010, nikoli vylepšenou Redux variantu.

U obou her platí, že jakmile si ji jednou aktivujete, zůstane už ve vaší knihovně navždy a vy si ji můžete stáhnout, kdykoli budete chtít.