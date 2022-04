Mladík tvrdí, že mu herní sluchátka zachránila život před odraženou střelou

Jonathan podle svých slov trávil čas v playstationové online hře se svými přáteli, když pocítil nečekaný úder do hlavy.

Až když viděl díru v okně, pochopil Jonathan co se vlastně stalo.

„Nejdřív jsem nevěděl, co se stalo, dokud jsem se nepodíval k oknu. Díru po kulce jsem hned neviděl, ale všiml jsem si, že se mi ze zdi utrhly záclony (takovou sílu projektil měl, když proletěl skrz). Pořád jsem si říkal ‚co se to sakra stalo‘, když jsem si všiml, že mám stále nasazená sluchátka. Vzal jsem je do ruky, abych si je sundal, a všiml jsem si díry v jejich horní části. Vůbec jsem to nepochopil, tak jsem je odložil,“ prozradil pro internetovou stránku WePC.

Až když si prohlédl díru v okně a našel projektil, došlo mu co se stalo. Pak už si pamatuje jen to, že se objímá s rodiči a sleduje, jak si policisté obhlíží místo činu. „Razer mi zachránil život,“ napsal na Reddit a přidal několik fotek svého pokoje.

Celá situace samozřejmě vyvolala řadu pochyb, a to nejen proto, že se odehrála kolem apríla. Mnozí poukazovali na to, že by mohlo jít o zvláštní marketing ze strany slavného výrobce herního hardwaru, který se však od toho distancoval. Byť tedy celou příhodu sdílel na svém osobním profilu i ředitel společnosti Min-Liang Tan.

Další pochybovači poukazovali na to, že vzhledem k místu zásahu a škodě, jakou vystřelený náboj na sluchátkách způsobil, nejspíše mladému muži o život ani nešlo. To už těžko posoudíme, nicméně podle policejních zdrojů způsobí odražené střely jedno až dvě procenta ze zhruba 40 tisíc mrtvých, kteří v Americe zemřou palnými zbraněmi.