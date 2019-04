Získejte zdarma legendární kartu z nové expanze Hearthstone a hned ji hrajte

Je jí Archmage Vargoth, neutrální karta za čtyři many s hodnotami 2/6. Její efekt říká, že na konci kola se provede kouzlo, které jsme zahráli během svého kola. Cíl je sice náhodný, ale tomu lze jít naproti.

Postup pro získání je jednoduchý: stačí se přihlásit do hry. Nejlepší ovšem je, že kartu lze hrát okamžitě, tj. ještě před vydáním expanze. To znamená, že hráči mají pár dnů na to, aby asi ji užili se starými balíčky, než z režimu Standard odrotují sady Journey to UnGoro, Knights of the Frozen Throne a Kobolds and Catacombs.

Kromě toho lze získat i tři bonusové přebaly zdarma. Jsou za přihlášení do hry přes battle.net (Machine Dreams), iOS (Pristine Scenes) a Android (Legion Schemes).

Kompletní patch notes jsou k přečtení zde.