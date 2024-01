Hearthstone vstupuje do nového roku mini-setem Delve into Deepholm

Na výraznější změny, které s sebou přináší nový základní set karet, první expanze roku a odrotování starých setů, si budou muset hráči počkat do dubna. Brzy se ovšem dočkají rozšíření stávající expanze Showdown in the Badlands mini-setem nazvaným Delve into Deepholm.

Zahrnuje 38 nových karet, z toho čtyři legendární, jednu epickou, sedmnáct vzácných a šestnáct běžných. Získat je lze hned několika způsoby: skrze balíčky Showdown in the Badlands, craftem či jednorázovou koupí za 2 000 zlaťáků nebo 15 euro, což je zhruba 370 korun.

Co se novinek týče, na scénu se vracejí tzv. dual-class karty, tedy karty, které jsou určené pro dvě různé povolání zároveň. Warrior a Demon Hunter získají sdílenou novou lokaci, zatímco do kutání pokladů, což je motiv expanze, se mohou pustit další dvě povolání. Radost budou mít i fanoušci Reno (jednokartových) balíčků.

Delve into Deepholm vychází 18. ledna. Odhalování nových karet už probíhá, poslední várku uvidíme 16. ledna.

Hearthstone @PlayHearthstone Delve into a new season of reveals tomorrow! ⛏️ https://t.co/F9M9eAJ2Es oblíbit odpovědět

Duely končí

Rok 2023 nebyl pro tým Hearthstone příznivý, v rámci restrukturalizace přišel o práci neupřesněný počet lidí a nešlo o pozice typu komunitní manažer. Pro hráče Hearthstone se nic nezměnilo, nicméně hned zkraje nového roku Blizzard oznámil, že v dubnu ze hry odstraní režim Duels.

Nápad postavit si vlastní balíček a opepřit ho různými efekty v podobě pokladů nebyl špatný, nicméně tvůrci nikdy nedokázali dotáhnout vše do uspokojivého konce. Podle jednoho z vývojářů jsou navíc duely náročné na údržbu, protože musí zohledňovat nově vydávané karty. Tím si také podepsaly rozsudek smrti.