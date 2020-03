GoG zahájil jarní slevy a rozdává nálož bonusů ke hrám se Zaklínačem

Jarní akce na GoGu poběží do 30. března a zprostředkuje slevy až 90 procent. Je celkem jasné, že většina z vás už má staré hry pěkně vyzobané, nicméně pár titulů by za pozornost stát mohlo.

Aktuálně zařazená strategie Xcom 2 (číst recenzi na Bonuswebu) se prodává ve slevě 75 procent za 12,49 eura (zhruba 340 korun, cena však naskáče s dodatečnými DLC), za stejnou cenu pořídíte i GOTY edici Zaklínače 3.

Po pěti eurech (zhruba 135 korun) jsou k mání Metro 2033 Redux a Metro: Last Light Redux. Za 99 centů můžete mít původní Deus Ex v GOTY edici.

GoG většinou odstartuje velké slevy s nějakou hrou zdarma, tentokrát na to jde jinak. Bezplatně můžete získat The Witcher Goodies Collection, ale pospěšte si, akce v tomto případě končí už ve středu 18. března v 15:00. Kolekce zahrnuje mnoho bonusů ke hrám Zaklínač, Zaklínač 2, Zaklínač 3 a Thronebreaker. Nejsou to jen obvyklé artworky, ale i řada komiksů či koncert, který si můžete stáhnout v rozlišení až 4K.

Ukázka z hraní Xcomu 2: