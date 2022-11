Bizár roku? Japonci lákají na brutální akci God of War infantilní reklamou

Již ve čtvrtek si u nás budete moct přečíst recenzi na jednu z nejočekávanějších her roku God of War: Ragnarok, vývojáři ovšem evidentně chtějí oslovit i publikum, která standardní média nečte. Jejich reklamní kampaň je tedy proto velmi nestandardní.

Pro neznalé: takto nějak vypadá God of War v akci.

Zatímco nedávné propagační video, ve kterém herec Ben Stiller poučuje kolegu Johna Travoltu, basketbalistu LeBrona Jamese a hrstku dalších celebrit, že by si hru neměli nechat ujít, celkem úspěšně balancuje na tenké linii mezi parodií a trapasem, to určené pro japonský trh je vyloženě z jiného vesmíru.

Brutální akci, ve které hlavní hrdina Kratos odsekává nepřátelům končetiny obrovskou sekerou, propagují tanečním videem, které by klidně mohlo být vysíláno během Kouzelné školky. Tohle se nedá popsat, to se musí vidět na vlastní oči.

Ne, není to poprvé, co Japonci v reklamně kombinují brutalitu a infantilnost, viz například loňský trailer na horor Resident Evil: Village, tentokrát to ovšem povýšili na vyloženě „next-gen“ úroveň.