Získejte zdarma hry na PlayStation 4 a PlayStation 5 včetně novinky God of War

Akce platí jen pro členy Získejte tuto i další exkluzivní výhody ZÍSKEJTE VIDEOHRY ZDARMA

0:03

Novinku God of War: Ragnarok, předělávku prvního Last of Us, pokračování Horizon: Forbidden West nebo závodní Gran Turismo 7 můžete získat na konzole PS4 a PS5, pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosovaní.