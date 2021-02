Ani po devíti letech vývoje české Factorio nekončí, chystá se datadisk

Počátky vývoje Factoria se datují do poloviny roku 2012. Původně šlo o projekt jediného člověka, originální hra ovšem rychle upoutala pozornost komunity, a tak se jeho tým WuBe v průběhu následujících let rozrostl na 17 lidí a další se hledají.

Factorio je originální akční strategie, ve které je hráčovým úkolem vybudovat efektivní automatickou výrobní linku pro zpracování mimozemských surovin. Takto napsáno to možná nezní příliš zábavně, ale pro kreativní hráče jde o úžasné pískoviště (viz naše recenze), ve kterém tráví tisíce hodin. Celkem se k dnešnímu dni prodalo více než dva a půl milionu kusů, což z ní činí jednu z vůbec nejúspěšnějších českých her posledních let.



Jenže co dál? Autoři nechtějí značku opustit, zároveň se jim nechce štěpit komunitu a pracovat na oficiálním pokračování. Jako nejlepší varianta se aktuálně jeví vydání velkého datadisku tradičního stylu, který naváže na vše, co dosud vybudovali.



Bohužel, jeho příprava zabere minimálně rok a autoři o něm nechtějí říct žádné detaily. Jsou ve fázi prvotního návrhu a bojí se, že kdyby nyní zmínili něco, co se pak ve finální verzi neobjeví, mohli by to fanoušci brát jako zradu.

Factorio zdaleka neřeklo poslední slovo a k 858 600 řádků, které aktuálně zabírá zdrojový kód hry (to je cca 70 průměrných knih), jich ještě spousta přibude.