Hry zdarma tento týden: povedená arkáda pro děti v češtině i retro závody

Polský klokánek Kao za všemi těmi krokodýly, bandikuty, žížalami, medvědy, opicemi a podobnou havětí, která kralovala trojrozměrným plošinkám na přelomu tisíciletí, ničím nezaostával, ale ani nevyčníval. O to překvapivější bylo, když před pár lety vznikla na sociálních sítích fanouškovská iniciativa #BringKaoBack, díky níž jsme se loni mohli s agilním vačnatcem s boxerskými rukavicemi setkat znovu. A kupodivu to bylo setkání neobyčejně milé. Jeho náplň je sice jednoduchá, ale i díky povedené české lokalizaci hra stojí pro mladší hráče za vyzkoušení (viz naše recenze).

To závodní arkáda Horizon Chase Down kvůli své retro stylizaci cílí spíš na starší hráče. Nejblíž má asi ke klasice Outrun, někomu se ale možná vybaví i hry jako Beach Rally, Top Gear nebo Pole Position. Prostě celou dobu stojíte na plynu a snažíte se vyhýbat pomalejším autům a dojet do cíle co nejrychleji. Velikým plusem je možnost hrát na jedné obrazovce až ve čtyřech.

Obě hry jsou ode dneška k mání zdarma v obchodu Epic Store (odkaz), stačí si je přidat do knihovny, kde vám zůstanou napořád. Jen pozor, máte na to jen týden, 11. května budou zase nahrazeny jinými hrami.