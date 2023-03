Tak schválně, kdy zruší letošní E3. Účast odřekla Sega a další

Z původně plánované oslavy návratu „k normálu“ totiž možná nebude vůbec nic. Nejprve svoji účast odřekli ti největší hráči na trhu: Microsoft, Sony i Nintendo.

Pak se ovšem ozvali další. V úterý jsme psali, že účast odřekl francouzský Ubisoft. Ve středu se skrz vyjádření pro IGN přidává Sega a Level Infinite (dceřiná společnost Tencentu). Podle zdrojů zmíněného magazínu se ovšem připojí další, jen to prozatím oficiálně neoznámili.

Faktorů, proč se herní společnosti na E3 nehrnou, je víc. Ukázat se na výstavišti v centru Los Angeles stojí poměrně dost peněz a vyžaduje plánování měsíce dopředu. Kamenem úrazu tak nejsou jen peníze, ale také fakt, že řada společností během pandemie koronaviru rozpustila týmy pro pořádání eventů.

E3 2003 E3 2018

Mnozí také nakonec zjistili, že dobře připravená (a načasované) online prezentace udělá větší parádu než tvrdý boj s ostatními o kousek pozornosti během pár dnů E3. Problém není ani s testováním her. Mnohé už jsme hráli skrz streamování. Nemá to tu stejnou atmosféru, jako když jste na místě, například i s vývojáři, ale úkol to splní.

Budoucnost E3 je nejistá, nicméně konkurenční Gamescom v německém Kolíně, který hrál léta druhou ligu, ukazuje, že lidé se chtějí setkávat, zkoušet očekávané hry a nakupovat merch nejen přes internet.

Osobně nejraději vzpomínám na E3 2004, na níž mě nadchl nový handheld Sony PSP, abych následně v zákulisí vyzkoušel revoluční Nintendo DS.