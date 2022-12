Po 20 letech vývoje bratři poprvé ukážou zdrojový kód i někomu mimo rodinu

Konec roku je vždy tím nejnabitějším obdobím v herním roce, každé vydavatelství totiž chce stihnout dostat své produkty pod vánoční stromečky.

Dwarf Fortress rozhodně nevypadá jako hra z roku 2022. Přesto spoustě fanoušků volala po návratu její původní grafiky...

Ani letošek nebyl výjimkou a o pozornost fanoušků bojují spousty vysokorozpočtových her, například během 2. prosince vyšly rovnou tři AAA tituly najednou (viz náš článek). O to působivější je úspěch, který se podařil bratrům Adamsovým s jejich dvacet let opečovávaným dílem Dwarf Fortress. Navzdory jeho nevzhledné grafice se totiž ze hry stal instantní hit, který ze dvou „nerdů“ udělal prakticky přes noc dolarové milionáře (viz náš článek).

Oba pánové už ovšem mají něco odžito a tak navzdory skokově nabitému bohatství neplánují žádné zásadní životní změny. I když by na to beze sporu měli prostředků dost, skandální fotografie, jak na jachtě šňupou kokain z výstřihů lanýži a šafránem vykrmených topmodelek, od nich rozhodně neočekáváme. To ovšem ještě neznamená, že by nevěděli, jak si díky čerstvě nafouknutému bankovnímu kontu mohou zpříjemnit život.

... a tak se nyní nově mohou do ASCII režimu jednoduše přepnout stiskem jedné klávesy.

Rozhodli se totiž ulehčit si práci a poprvé po takřka dvaceti letech vývoje ukážou zdrojový kód hry i někomu jinému (viz oficiální vyjádření). Člověk, vystupující pod přezdívkou Putnam (jestli jde o odkaz na politologa Roberta Putnama, propagátora termínu „sociální kapitál,“ netušíme) samozřejmě není jen tak nějaký hej počkej nalezený přes inzerát, ale dlouholetý fanoušek, kterého komunita dobře zná. Kromě něj si najali i jistou SalfordSal, která se jim bude starat o kontakt s komunitou.

Neznamená to tedy, že by se snad Adamsovi nyní plánovali flákat, popíjet mojita a užívat si tvrdě vydřených peněz. Naopak, chtějí se spíše soustředit už jen na ty důležité fáze vývoje a nutnou „dělničinu“ delegovat na další.

Budiž jim přáno, rozhodně si to zaslouží, Dwarf Fortress je totiž jednou z nedůležitějších her tohoto tisíciletí a třeba takové hity jako Terraria, RimWorld nebo Prison Architect by bez ní nejspíše ani nikdy nevznikly (viz náš článek).