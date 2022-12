Nastává velký herní svátek, vycházejí rovnou tři netrpělivě očekávané hry

Pomalu už se začínáme připravovat na vyhlašování ankety o hru roku, ale dnešní den nám v tom může ještě udělat pořádný čurbes. Vycházejí totiž rovnou tři tituly, které by mohly minimálně v některých z kategorií výrazně promluvit do celkového pořadí. Pojďme se na ně podívat blíže.

Callisto Protocol

Většina her vydávaných v tuto dobu aspiruje na pozici vánočního dárku, Callisto Protocol ovšem do této kategorie nepatří. Je to duchovního nástupce kultovní hororové trilogie Dead Space (jejíž první díl mimochodem počátkem roku dostane kompletní remake), který staví svojí reklamní kampaň na zobrazení explicitní brutality. Hráčovým úkolem bude uprchnout z vězení napadaného neznámým vesmírným parazitem, který z lidí dělá agresivní příšery.

První záběry sice vypadají fantasticky, ale dostat takovýto krvavý masakr pod stromeček, asi bychom se zamýšleli, co nám tím asi tak Ježíšek chtěl sdělit. Vývojáři šli dokonce tak daleko, že pro inspiraci sledovali záběry skutečného násilí vykonávaného na lidech a zvířatech (viz náš článek).

Marvel’s Midnight Suns

Oproti tomu kartičková strategie s licencí Marvelu je sázka na jistotu, tedy alespoň pokud váš bližní ještě není tímto komiksovým univerzem unaven. Za hrou stojí zkušení Firaxis, tvůrci klasických tahových sérií jako XCOM nebo Civilization, výsledek se ovšem příčí všem škatulkám. Ano, v jádru jde jen o posunování se od tahové souboje k tahovému souboji, díky mnoha postavám a jejich vzájemné interakci jsou však Midnight Suns nečekaně příběhovým zážitkem. A navíc vydrží opravdu na dlouho.

Need for Speed: Unbound

Závodní sérii Need for Speed asi netřeba představovat, letošní Unbound bude už pětadvacátým dílem. Aby tvůrci alespoň trochu zamaskovali, že jde pořád o to samé, tedy o ježdění v nabušených kárách v ulicích velkoměst, přidali tentokrát i výraznou komiksovou stylizaci. V kombinaci s „nabušeným“ soundtrackem, o jehož dramaturgii se postaral populární raper ASAP Rocky, vcelku spolehlivě dokáže odfiltrovat nostalgické boomery toužící po návratu podsérie Underground. Ne, tahle hra není pro starý. Ale když nic jiného, tak se na ní skvěle kouká, vychází totiž už jen na PC a nové generaci konzolí.

Tak co, vyberete si?