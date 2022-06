Fanoušci JRPG slaví, chystá se pokračování Dragon’s Dogma a Final Fantasy

Dragon’s Dogma je výtečné akční RPG, které vyšlo v roce 2012 na konzole X360 a PS3. Nakonec se ho však dočkali i hráči na PC, a to rovnou ve vylepšené verzi obsahující i datadisk Dark Arisen. Zatímco v Japonsku šlo o obrovský hit, na západě byla hra poměrně přehlížena. Společnost Capcom přesto nakonec vyhodnotila, že šlo o úspěch a tak se kromě už dříve oznámeného animovaného seriálu přeci jen dočkáme i pokračování. Bohužel, kromě jednoho obrázku jsme se nic konkrétnějšího nedozvěděli.

V návrat Dragon’s Dogma už věřili jen ti nejvěrnější. Nakonec se však dočkají.

To vydavatelství Square Enix bylo mnohem sdílnější a k 25. výročí legendárního Final Fantasy VII připravilo spoustu novinek .Tou nejdůležitější je, že už konečně víme, kdy se dočkáme druhé části skvělého remaku (viz naše recenze). Bohužel, nebude to letos, ale až na konci příštího roku, což znamená tříletou pauzu mezi díly. Navíc se ani tentokrát nedočkáme rozuzlení příběhu, autoři se totiž rozhodli udělat z původní hry trilogii.

Pozitivní ovšem je, že se nečekaně dočkáme i remasteru Crysis Core, což je v podstatě prequel sedmičky, ve kterém blíže poznáme její hrdiny. A zahrají si ho tentokrát i majitelé PC!