Slavný raper považoval GTA za hru pro děti, než ji sám vyzkoušel

Grand Theft Auto 5 si od vydání v roce 2013 pořídilo již 130 milionů hráčů, což z něj dělá jednu z vůbec nejlépe prodávaných her všech dob. Člověk by řekl, že už o něm slyšel úplně každý, i kdyby snad nikdy žádnou hru nehrál, pravda je ovšem jiná.

Grand Theft Auto nikdy nebylo pro děti.

Když se hudební producent a hlavní konzultant výběru hudby pro sérii GTA Mark Jordan aka Dj Pooh pokusil přemluvit slavného rapera Dr Dre ke spolupráci na nejnovějším (a mimořádně kladně hodnoceném) vylepšení The Contract, pohořel.

„Dre není gamer. Nehraje žádné hry. Ne snad, že by je nesnášel, prostě je nehraje. A říká mi: ‚nedělám věci pro děti‚‘ prozradil Pooh v rozhovoru pro televizi Channel 5. Dre přitom nemohl být dále od pravdy. Celá série Grand Theft Auto je vlastně simulátorem zločince a cynickou společenskou satirou, která si svůj 18+ rating bezpochyby zaslouží (i když se vás děti budou nejspíše snažit přesvědčit o opaku, viz náš článek).

Aby svého přítele přesvědčil, musel Pooh naložit playstation s hrou do auta a předvést mu ji na obrovské televizi přímo v jeho bytě.

Nejde ani tak o samotné vulgarity a násilí jako spíše o možné nepochopení poselství.

„Úplně ho to odpálilo,“ smál se pak zkušený hudebník, který je podepsán například pod deskami hiphopových legend jako Snoop Dogg, Ice Cube, nebo 2Pac. „Vůbec netušil, co vše tam můžete dělat. Všechny ty různé vrstvy hratelnosti, lidé tomu dnes říkají metaverse, ale je to mnohem hustší. Ukázal jsem mu, jak jezdím městem v lowrideru. Přestřelky, poflakování s kámošema, svoji holku, všechno, a on jen, že to je úplná bomba.“

Na základě této zkušenosti Dr Dre zcela přehodnotil svůj postoj a na spolupráci se těšil. Nejenže namluvil pár vět a poskytl několik svých skladeb, ale zúčastnil se dokonce i motion capturingu, aby jeho virtuální podoba byla co nejvěrnější. S výslednou podobu je spokojen jak on sám, tak i hráči.

Nezbývá než doufat, že ho hra nechytne natolik, aby kvůli ní zanedbával svoji úspěšnou kariéru.