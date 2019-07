Nový Season Pass k Dead or Alive stojí víc než původní hra, sází na bikiny

Série bojovek Dead or Alive neproslula jen návykovou hratelností a sexy hlavními hrdinkami, ale i poněkud vydřidušským obchodním modelem. Pokud byste rádi vyzkoušeli vše, co hra nabízí, vyjde vás to pěkně draho.

Než vytáhnete peněženku, dejte si raději studenou sprchu a v klidu si to rozmyslete.

Její autoři ji neustále obohacují o nové prvky, za které si však nechají pořádně zaplatit. Zatímco základní hra stojí nějakých 1500 Kč, čerstvě vydaný Season Pass vyjde zhruba na 1 800.

Za tu cenu dostanete 72 oblečků, 12 hudebních skladeb a jen jednoho jediného nového bojovníka. Jde navíc již o druhé podobné rozšíření, které hra od svého březnového vydání dostane. A s největší pravděpodobností není poslední. V poznámkách k DLC se lze přitom dočíst, že během zmíněného období může vyjít i další obsah, který ovšem není součástí Season Passu 1.

Dead or Alive se tak řadí mezi ty vůbec nejdražší hry, které lze na Steamu pořídit. Konkurovat ji mohou snad jen hudební hry ve stylu Rocksmith, ve kterých lze dokupovat samostatné skladby, nebo vláčkový Train Simulator. U něj se však nepočítá s tím, že by si snad někdo všech 527 DLC v celkové částce více než 7 000 eur (téměř 180 000 Kč) skutečně koupil.

Ano, ani v případě Dead or Alive vás nikdo samozřejmě do nákupu nenutí, a pokud vám jde jen o hratelnost, vystačíte si se základní edicí. Na druhou stranu jsou to právě do detailů zpracované sexy bojovnice, které pro Dead or Alive mezi konkurenčními Street Fightery, Mortal Kombaty, Tekkeny a Soul Calibury představují největší konkurenční výhodu.