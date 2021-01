Prodával porno s virtuálními postavami ze hry, teď čelí žalobě

Japonská série Dead or Alive je po všech stránkách zábavná bojovka, do podvědomí publika se však zapsala především detailním vyobrazením poprsí bojovnic. Fyzika pohupování ňader možná není realistická, je ovšem tak působivá, že jsme se kromě šesti dílů hlavní série dočkali i několika odboček věnovaných plážovému volejbalu.

Ve Venus Vacation už se nebojuje, ale hraje volejbal.

Distributoři z japonské společnosti Koei Tecmo umí nízkých pudů svých fanoušků využít a zatímco samotnou hru dnes seženete zhruba za 500 Kč, za sexy kosmetické doplňky můžete utratit i několik tisíc (psali jsme tady). Ani za velké peníze nedostanete nic, co by nebylo ve videoklipech popových hvězd normou už dvacet let.

Že by proto mnozí rádi viděli víc, je nabíledni. Kde je poptávka, tam se dříve nebo později objeví i nabídka. Díru na trhu vycítil jistý šikovný modder a pomocí několika softwarových zásahů proměnil už tak dost erotický díl Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation (na Steamu ho nehledejte, prodává se pouze v Japonsku) v regulérní porno.

Hambatých filmečků s hrdiny počítačových her je sice plný internet (viz náš článek), ovšem ty bývají k dispozici zcela zdarma. Tento výtečník se na tom snažil vydělat a výsledky své práce prodával na DVD discích.

To se mu nevyplatilo, protože své jednání bude muset vysvětlovat u soudu, kde mu hrozí šťavnatá pokuta za porušování autorských práv.