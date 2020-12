Dejte nám šanci, prosí tvůrci Cyberpunku 2077 hráče na starých konzolích

Dopis od šéfů studia začíná omluvou za to, že neukázali předem, jak hra šlape na starých konzolích, tudíž neposkytli hráčům dostatek informací, které se hodí při zvažování koupě. „Měli jsme věnovat větší pozornost tomu, aby hra lépe běžela na PlayStationu 4 a Xboxu One,“ píšou.

Dále slibují opravu chyb a zveřejnili i harmonogram. První várka oprav už je venku, další vyjde během sedmi dnů. Následující dva velké patche se chystají na leden a únor. Měly by opravit nejzásadnější neduhy na last-gen konzolích.

„Ocenili bychom, kdybyste nám dali šanci, nicméně pokud nejste se hrou na vaší konzoli spokojeni a nechcete čekat na aktualizace, můžete požádat o refund,“ píšou.

V případe digitálních verzí stačí využít možnosti v aplikačním obchodu, u krabicovek tvůrci nabádají, aby to zkusili v obchodě, kde hru pořídili. Pokud to nepůjde, mají hráči psát na helpmerefund@cdprojektred.com, a to do 21. prosince.



Na závěr dodávají, že hráči na PC, kterých je mimochodem většina, se také dočkají oprav a vylepšení hry. Pokud vás zajímají analýzy jednotlivých platforem, mrkněte na skvělá vida Digital Foundry.