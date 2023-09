Máte poslední šanci koupit si hru Avengers, než navždy zmizí z obchodů

Herní adaptace komiksového hitu Avengers držela v ruce všechny trumfy a měla se stát komerčním hitem. Ale nestala. Příčin je mnoho, tou nejdůležitější je ovšem „nenažranost“ autorů, kteří se víc než na samotnou hru soustředili na tvorbu ekonomického modelu, jímž by z hráčů dlouhodobě ždímali peníze.

Ani síla značky nedokázala v mnoha ohledech maximálně průměrnou hru zachránit a tak se o ní pomalu přestalo mluvit. Ani nové postavy, jako byl Spider-Man nebo Black Panther, už situaci nezachránily a tak po pouhých dvou a půl letech od vydání další vývoj hry ukončen (viz náš článek).

Další krok je ještě smutnější, hra totiž bude již brzy vyřazena z nabídky všech obchodů a tak si ji už nikdo nebude moci koupit. Pokud tedy o hře přeci jen uvažujete, máte posledních pár dnů na to si ji sehnat, z vašich digitálních knihovniček vám ji totiž nikdo odstranit nemůže a dokud vývojáři nevypnou i servery, na kterých běží online část, bude hratelná.

Aktuálně je hra na Steamu s devadesátiprocentní slevou za cca stovku, což už možná za vyzkoušení stojí. Přes všechny výtky, které jsme vůči hře měli, tak její zhruba desetihodinová singleplayerová kampaň je vcelku zábavná. Na druhou stranu život je příliš krátký na průměrné hry, takže pokud toužíte zabrousit do světa Marvelu, doporučujeme spíše Midnight Suns, Guardians of the Galaxy anebo si měsíc počkat na nového Spider-Mana.

📢 Marvel's Avengers: Definitive Edition is up to 90% off on Steam until Sep. 27.



🚨 This is your LAST CHANCE to assemble Earth's Mightiest Heroes before the game leaves storefronts on Sept. 30.



👉 BUY NOW: https://t.co/GcieBZbuuS pic.twitter.com/J2XtOsIUw2