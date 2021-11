Marvel’s Avengers jsou zklamáním, přiznali vydavatelé

Existují hry, které navzdory špatným recenzím dokážou zaznamenat obrovský úspěch. Marvel’s Avengers (naše recenze) se k nim však nepřidal a tak si prezident společnosti Square Enix Josuke Matsuda ve výroční zprávě investorům nebral servítky a finanční výsledky hry oznámil za jednoznačné zklamání.

Úporná snaha zalíbit se všem nakonec skončila tak, že se hra nelíbila skoro nikomu.

I přes to však věří vytyčenému směru a nadále vidí budoucnost průmyslu v distribučním modelu „hry jako služby“ (Games as Service). „Přijetí toho modelu nás upozornilo na problémy, kterým budeme pravděpodobně čelit v budoucích snahách o vývoj, jako je například potřeba vybrat takové návrhy, které budou odpovídat jedinečným vlastnostem a vkusu našich studií a vývojářských týmů,“ uvedl.



Jenže právě důraz na neustálé generování nového obsahu na úkor jeho kvality je jednou z největších výtek, kterou vůči hře komunita měla. Jak ukázali nedávní Marvel’s Guardians of the Galaxy (naše recenze) tak pořádná kampaň pro jednoho hráče je daleko lepší, než podivný multiplayerový hybrid, který kromě síly značky nemá vlastně co nabídnout.