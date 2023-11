Ani u Avatar: Frontiers of Pandora si Ubisoft neodpustí Season Pass

Avatar: Frontiers of Pandora vyjde 7. prosince na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S ve třech verzích: standardní (70 eur), gold (110 eur) a ultimate (130 eur). Pouze poslední dvě zmíněné zahrnují Season Pass, tedy předplatné plánovaného dodatečného obsahu.

Hlavní obsah Season Passu

Obsahem Season Passu je bonusový úkol, bundle s výbavou a hlavně dvě rozšiřující příběhová DLC. Úkol bude dostupný hned při vydání – hráči v něm musí proniknout do vojenské základny RDA (Resources Development Administration) a provést tam sabotáž.

První DLC The Sky Breaker vyjde v létě 2024 a cílem bude ochránit jednotu klanů. V druhém DLC, nazvaném Secrets Of The Spires, který vyjde na podzim 2024, na hráče čekají nejenom vzdušné souboje, ale rovnou i nová oblast k prozkoumání.

Co se vlastní hry týče, Ubisoft měl poměrně volnou ruku v návrhu hry, byť v případě domorodců Na’vi a organizace RDA nějaký dohled probíhal, aby bylo vše kanonické. Z herního hlediska je to zkrátka důvěrně známý Far Cry s několika novými systémy, například parkurem v džungli a létáním.