Videoherní adaptace Avatara by mohla prolomit prokletí žánru

Videoherní adaptace filmů nejsou obvykle něčím, co by se zapsalo do herní historie. Nebo ne v pozitivním slova smyslu. Spousta her je nepovedených, mnohem méně je jich slušných a jen opravdu malé procento se za sebe nemusí vůbec stydět.

Zdá se ovšem, že Avatar: Frontiers of Pandora by se mohl zařadit do poslední skupiny. Nechceme být příliš velcí optimisté, abychom potom při hraní nezaplakali kvůli nenaplněnému potenciálu, ale z toho, co se zatím dostalo na veřejnost to vypadá, že by to nemuselo být vůbec špatné.

Samozřejmě už nás neoslní fráze o tom, že hra bude využívat naplno technologických možností nové generace konzolí. To je obecné a často prázdné tvrzení. Pravdou ovšem je, že od hry inspirující se ve světě Avatara, který je stále považován za jeden z těch vizuálně nejopojnějších, očekáváme intenzivní obrazový zážitek.

Speciálně s ohledem na to, že je přislíbena návštěva lokací, které jsme v prvním filmu z roku 2009 neviděli a stejně tak nebudou součástí dlouho očekávané dvojky nazvané Avatar: The Way of Water, která bude mít premiéru pár dnů před Vánocemi.

Jen pro zajímavost, hra měla vyjít už letos, což by ekonomicky dávalo smysl – fandové druhého filmu, kteří by byli okouzleni zážitkem z kina (a zatím uvolněné materiály opravdu působí magicky) by jistě chtěli další chod. Ale nakonec došlo ke zpoždění a Avatar: Frontiers of Pandora se objeví buďto v příštím roce, případně až v roce 2024.

Zpoždění bylo vysvětleno klasickými tvrzeními o tom, že práce během covidové pandemie byly náročné a tím, že tvůrci z Massive Entertainment chtějí nabídnout co nejlepší zážitek.

A pokud to bude stát za to, klidně si počkáme. Tvůrci využívají Snowdrop Engine a předpokladem je, že z něj opravdu vyždímají, co jen půjde. Nicméně, byť je to pro mnohé lidi stále překvapení, jen vzhled nestačí a je samozřejmě nutné nabídnout i chytlavou herní náplň.

Ani v tomto ohledu by neměly Frontiers of Pandora zklamat. Nebo to tak zatím nevypadá. Pokud jde o žánr, je definován jako akční adventura z pohledu první osoby zasazená do rozlehlého otevřeného světa. Pokud se zaměříme na dostupné materiály, evokuje například Horizon Forbidden West, což je podle nás rozhodně pozitivum.

V případě akce poměříte síly jak s některými nepřátelskými tvory, kteří se běžně na Pandoře vyskytují (zdá se, že dojde i na vzdušné souboje), tak s lidskými nepřáteli. Což asi není překvapením, k Pandoře se nechovají zrovna nejlépe.

Stojí za zmínku, že byť detaily o příběhu neznáme, bylo jasně stanoveno, že nebude přímo adaptovat ani první film, ani žádné z následujících (je jich v plánu několik). Půjde o samostatně stojící projekt, který si užijete i bez znalosti předlohy.

Viceprezident herní divize Pixaru a společnosti Disney (Disney je vlastníkem společnosti Fox, která pro změnu vlastní práva na Avatara) Luigi Priore k tomu pro VentureBeat řekl: „Myšlenka je taková, že půjde o součást příběhu rozsáhlé značky zasazené na Pandoru, ale nepůjde o hru, kdy si ‚zahrajete film‘. Je to nový otevřený svět, nové postavy. Právě proto se to jmenuje Frontiers of Pandora (lze přeložit jako Hranice Pandory, pozn. red.). Odehrává se to na jiné hranici, v jiné lokaci na měsíci Pandora.“

Sám tvůrce filmů James Cameron oznámil, že dal tvůrcům volnou ruku a nezasahuje jim do toho, protože autoři hry mají své vlastní plány. Dodal ovšem, že něco přece jen kontrolují a to, aby bylo vše v případě domorodců Na’vi a organizace RDA (Resources Development Administration, záporácká společnost známá z prvního filmu, pozn. red.) bylo kanonické.

Dá se čekat, že se cílí hlavně na milovníky filmu/ů, ale pokud o nich nic nevíte (jestli je něco takového možného), klidně se můžete do digitálního světa Avatara vydat, neměli byste být zmatení jako muž v obchodě se ženským spodním prádlem.

Hráč se ujme jednoho ze členů národa Na’vi a vydá se na dobrodružství za záchranu svého lidu. Lenoši se nemusejí bát, podle všeho půjde osedlat i některá zvířata, která vám pomohou rychleji se přepravovat a kromě toho bylo naznačeno, že k dispozici bude nějaká forma centrálního hubu (pravděpodobně vesnice Na’vi). Není tak úplně nemyslitelné, že s tím bude spojena možnost rychlého cestování.

Obávat se ani nemusíme o to, že byl daný svět „mrtvý“. Kromě množství různých tvorů (známých z filmů, i úplně nových) dojde i na humanoidní NPC postavy, které by měly velmi přirozeně a logicky reagovat na dění v okolí.

Frederick Duguet, jeden ze šéfů Ubisoftu, pod který studio Massive Entertaiment spadá, poznamenal, že to bude velmi dlouhá hra, pro níž bude další léta vznikat nový obsah. Plány jsou to velkolepé, ale samozřejmě závisí na úspěchu „základní“ hry.

Jestliže dojde řeč na multiplayer, v aktuální chvíli nebyla jeho implementace potvrzena, na druhou stranu, nebylo řečeno ani to, že půjde o striktně singleplayerový titul, tím pádem je tu možnost, že se hry pro více lidí dočkáme.

Čeho se ovšem určitě nedočkáme, je verze pro starší generaci konzolí. Šéf technického oddělení Nikolay Stefanov rozhodnutí vysvětlil tak, že nové konzole dovolují mnohem lepší propracovaní detailů objektů ve vaší bezprostřední blízkosti, ale současně i toho, co je od vás vzdáleno několik kilometrů.

Aktuálně se tedy počítá s tím, že hra bude dostupná pro PC, Xbox Series X/S, PS5 a Amazon Luna. Původně byla v plánu i Google Stadia, ale to už asi nevyjde s ohledem na to, že Google oznámil zrušení služby.

Je vcelku běžné hlásat, že daná hra by mohla prolomit prokletí filmových adaptací, ale v tomto případě upřímně věříme, že by se to opravdu mohlo povést. Avatar: Frontiers of Pandora zatím vypadá jako velmi působivá záležitost, která by nám mohla (nejen) vizuálně vyrazit dech.