V přídavcích k Assassin’s Creed Valhalla se podíváme do Irska a Paříže

Jestli něco nemůžeme posledním dílům Assassin’s Creed vytknout, tak je to určitě nedostatek obsahu. V jejich obrovských otevřených světech šlo snadno strávit stovku hodin a stejně jste nemuseli vidět vše, co nabízejí. Přesto hry ještě dostaly dodatečná DLC, která už tak olbřímí světy ještě nafoukly. A nejinak tomu bude i u chystané vikinské Valhally. Ta sice ještě ani nevyšla, autoři ale už představili svůj plán, jak její univerzum dále rozšiřovat.



Pro největší fanoušky bude k dispozici season pass za zhruba 1 000 Kč, jehož součástí budou dva masivní příběhy. Ten první se bude jmenovat Wrath of the Druids a podíváme se v něm za Kelty do Irska, v The Siege of Paris se pak zúčastníme údajně největší bitvy ve vikinské historii.

Všichni majitelé hry pak budou průběžně zdarma dostávat nové mise a herní módy. I tentokrát pak dostaneme i Discovery tour, která může sloužit jako edukativní pomůcka.

Assassin’s Creed Valhalla vychází 10. listopadu na PC, Xbox One, PlayStation 4 a později i konzole nové generace. Naše první dojmy z několikahodinového hraní si můžete přečíst tady.