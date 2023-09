Streamera rozzuřila k nepříčetnosti woke zájmena. Jste nudní, křičel

Ačkoliv nebyl do té doby streamer Az vystupující pod značkou Heel vs Babyface příliš známý, jeho emocionální výlev na internetu viděly desítky milionů lidí. Az se jako spousta jiných streamerů pustil do předběžného přístupu do hry Starfield, jenže ta ho vytočila natolik, že v jeden moment musel hru přerušit a vykřičet se na kameru. Tento klip z jeho streamu pak obletěl internet.

Moment, ve který Az už neudržel své emoce na uzdě nastal ve chvíli, kdy se jedna z postav ve hře (vypadající na první pohled jako žena) přizná, že je ve skutečnosti klonem muže. V tu chvíli streamer zastavil hru a začal se svým projevem, ve kterém autorům nejprve vyčítá, že má u her rád možnost se přenést do jiné reality, jenže oni na něj (podle jeho slov) valí nadále problematiku současného světa.

Az si vysokým tónem postěžoval na volbu zájmen při sestavování vlastní postavy na začátku hry, genderovou neutrálnost i „současnou dobu“, než autory z Bethesdy osočil, že jsou nudní a následně je začal vulgárně posílat k šípku. „Berete všechno, co máme rádi, všechny světy do kterých se chceme ponořit a cpete do nich vaši ideologii,“ stěžuje si. Následně zveřejnil video „Man „Cancelled“ For Having Opinion on Internet!!“.

Hráči si mohou při tvorbě postavy zvolit, jak budou oslovováni.

Starfield přitom není zdaleka první hrou, ve které se objevuje volba zájmen nebo transgender postavy, spíše jen další z mnoha. Zájmena se volí ve hrách jako Saints Row, Call of Duty, Forza a mnoha dalších. Transgender postavy rovněž jsou nedílnou součástí herního světa, vzpomeňme si na barmanku Sironu z Hogwarts Legacy, Lva z The Last of Us Part 2 nebo Claire z Cyberpunku 2077.

Nebyla by to samozřejmě herní kontroverze, kdyby patřičně nerozdělila herní svět na dva tábory. Jedni poukazují na to, že Az bude zřejmě duševně narušený člověk a tvrdí, že by chtěli mít jeho problémy. Zároveň se nedá popřít fakt, že pokud Az celé divadlo zrealizoval především pro kliky a internetovou popularitu, jeho mise byla úspěšná.

George Alexopoulos @GPrime85 Props to @heelvsbabyface generating solar levels of heat after calling out Space California this weekend https://t.co/0ukpQvCTl1 oblíbit odpovědět

Autoři z Bethesdy se každopádně nemusí bát toho, že by jim duševní výlev streamera nějak poškodil pověst. Podle všeho se totiž novince hodně daří. Do hry se už během předběžného přístupu podívaly přes dva miliony hráčů a číslo bude s uvedením titulu na trh zcela jistě ještě růst.